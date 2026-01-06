Stimulant Test : स्मृती, जेमिमा, अविनाशची होणार उत्तेजक चाचणी

नवी दिल्ली - जागतिक ॲथलेटिक्सकडून काही दिवसांपूर्वीच नोंदणीकृत चाचणी गटातील भारतीय खेळाडूंच्या नावांची यादी जाहीर करण्यात आली. आता राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेकडून (नाडा) सोमवारी पहिल्या तिमाहीत ज्या खेळाडूंची उत्तेजक चाचणी करण्यात येईल, अशा नावांची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये ३४७ खेळाडूंचा समावेश आहे..१४ क्रिकेटपटूंना उत्तेजक चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज या महिला क्रिकेटपटूंसह पुरुष संघाचा कर्णधार शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयस्वाल, हार्दिक पंड्या, रिषभ पंत, जसप्रीत बुमरा, के. एल. राहुल, अर्शदीप सिंग व तिलक वर्मा या खेळाडूंनाही उत्तेजक चाचणीसाठी सज्ज राहावे लागणार आहे..महाराष्ट्राचा धावपटू अविनाश साबळे याला जागतिक ॲथलेटिक्सच्या यादीतून वगळण्यात आल्यानंतर आता त्याला नाडाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. मागील वर्षी ॲथलेटिक्समधील ६८ खेळाडूंचा समावेश या यादीत करण्यात आला होता. यंदा या संख्येमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. आता ३४७ पैकी ११८ खेळाडू हे ॲथलेटिक्समधील आहेत. अविनाश साबळे, ज्योती यराजी, तेजस्वीन शंकर व अनिमेश कुजुर या प्रमुख ॲथलीट्सचा समावेश यामध्ये आहे..२९ कुस्तीपटूंना स्थान‘नाडा’कडून जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत २९ कुस्तीपटूंना स्थान देण्यात आलेले आहे. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये ब्राँझपदक पटकावणाऱ्या अमन सेहरावतचाही यामध्ये समावेश आहे. हॉकी या खेळातील खेळाडूंचीही निवड करण्यात आली आहे. कर्णधार हरमनप्रीत सिंग, अमित रोहिदास, मनप्रीत सिंग, हार्दिक सिंग या पुरुष हॉकीपटूंसह सलीमा टेटे, सविता पुनिया व नवनीत कौर या महिला हॉकीपटूंना उत्तेजक चाचणीचा सामना करावा लागू शकणार आहे..संख्या वाढवलीया वर्षी राष्ट्रकुल व आशियाई या दोन महत्त्वाच्या स्पर्धा होणार आहेत. या स्पर्धेआधी भारतीय खेळाडू अडचणीत येऊ नये, यासाठी नाडाकडून खेळाडूंची संख्या वाढवून चाचणीही वाढवण्यात आल्या आहेत..महत्त्वाचा टप्पाखेळाडूंना ठावठिकाणाबाबत माहिती द्यावी लागते.कोणत्याही दिवशी चाचणीसाठी सज्ज राहावे लागते.तीन वेळा ठावठिकाणा सांगण्यात अपयशी ठरल्यास उत्तेजक नियमाचे उल्लंघन होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.