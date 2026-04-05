National Boxing Championship: आजपासून नागपुरात राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा; विविध राज्यातील सहाशे खेळाडूंचा सहभाग

नागपूर : महाराष्ट्र बॉक्सिंग असोसिएशनच्या यजमानपदाखाली नागपुरात ५ ते ११ एप्रिल या कालावधीत १७ वर्षाखालील मुला-मुलींची राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य संघटनेचे सचिव राकेश तिवारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..आमदार निवास येथे ही स्पर्धा होणार असून यासाठी विशेष रिंग उभारण्यात आले आहे. स्पर्धेत विविध राज्यातील २५० मुली व ३५० मुलांचा सहभाग राहणार आहे. या स्पर्धेतील कामगिरीच्या आधारावर पुढील महिन्यात ताश्कंद (उझबेकीस्तान) येथे होणाऱ्या आशियाई बॉक्सिंग स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची निवड करण्यात येणार आहे. स्पर्धेतील पदक विजेत्यांचे शिबिर आयोजित करण्यात येणार असून त्यातून भारतीय संघाची निवड होणार आहे. या स्पर्धेत अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पदकविजेतेही सहभागी होत आहे..स्पर्धा एकूण १३ वजन गटात होणार यासाठी महाराष्ट्राचा २६ खेळाडूंचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यात नागपूरच्या समीक्षा सिंगचा समावेश आहे. उद्घाटनानंतर दुपारी दोन वाजतापासून प्रत्यक्ष लढतींना सुरुवात होईल..त्यापूर्वी सकाळी खेळाडूंचे वजनघेण्यात येणार आहे. सकाळी ११ वाजता केंद्रीय मंत्री नितीनगडकरी यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन होईल. यावेळी राज्य बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष राहुल शेवाळे, आमदार कृपाल तुमाने, ॲड. आशिष जयस्वाल, रणजीत सावरकर, दयाशंकर तिवारी, सज्जाद हुसेन, गणेश चिरलावार उपस्थित राहतील. पत्रकार परिषदेला प्रशिक्षक गणेश पुरोहीत, मिलन वैद्य, अरुण बुटे उपस्थित होते..स्पर्धेतील वजन गट ४६, ४८, ५०, ५२, ५४, ५७, ६०, ६३, ६७, ७०, ७५, ८० आणि ८० किलोवरील.