WPL 2023: स्पॉन्सरच नाही! सोलापूरच्या शेतकऱ्याच्या लेकीने हातानेच लिहिले नाव...

Kiran Navgire writes MS Dhoni name on her bat : महिला प्रीमियर लीग 4 मार्चपासून सुरू झाली आहे. पहिल्या दोन दिवसांतच या लीगमधून इतकं काही पाहायला मिळालं की चाहते भारावून गेले. रविवारी झालेल्या सामन्यात गुजरात जायंट्स आणि यूपी वॉरियर्सचे संघ आमनेसामने होते, त्यात यूपी वॉरियर्सच्या संघाने गुजरात जायंट्सचा पराभव केला.

मैदानावर क्वचितच दिसणारी घटना या सामन्यात पाहायला मिळाली. यूपी संघाची एक खेळाडू भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची इतकी फॅन निघाली की ती सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.

मूळची सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातून असलेली किरण नवगिरे हिला "महिला क्रिकेट मधील धोनी" या नावाने देखील ओळखले जात आहे. शेतकरी कुटुंबातून आलेली किरण हिला महाराष्ट्राकडून क्रिकेट खेळता आलं नाही म्हणून तिने थेट नागालँड गाठलं. भाला फेक, शॉर्ट पट या खेळात उत्तम कामगिरी केल्यानंतर किरणने क्रिकेट मध्ये आपली किमया दाखवली.

गुजरात जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात 27 वर्षीय किरण नवगिरेला यूपीकडून खेळण्याची संधी मिळाली. त्याच्या बॅटवर प्रायोजकाचे नाव नव्हते. पण कॅमेऱ्याचे फोकस त्याच्या बॅटच्या जवळ गेल्यावर तिथे MSD 07 लिहिले होते. किरण नवगिरेने 43 चेंडूत 5 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीने 53 धावांची खेळी केली. त्याचा स्ट्राइक रेट 123.26 होता.

WPL सुरू होण्यापूर्वी जिओ सिनेमाशी बोलताना किरण नवगिरे म्हणाले होते, 'भारताने 2011 चा पुरुष क्रिकेट विश्वचषक जिंकला. मी 2011 मध्ये त्याला फॉलो करायला सुरुवात केली आणि मला माहितही नव्हते की महिला क्रिकेट असे काही आहे. मी माझ्या गावातील मुलांबरोबर खेळलो आणि मला ते आवडू लागले.