क्रीडा

Pro Kabaddi 2025: सलग ५ पराभवानंतर युपी योध्दाजचा दमदार विजय! यू मुंबाचा एकतर्फी पराभव

UP Yoddha vs U Mumba: ऑक्टोबर २०२५: प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील ८२ व्या सामना यू मुंबा आणि युपी योद्धाज या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात यू मुंबाचे चढाईपटू अपयशी ठरले. तर दुसरीकडे युपी योध्दाजच्या चढाईपटूंनी चढाईत आणि बचावात दमदार कामगिरी केली.
Pro Kabaddi 2025

Pro Kabaddi 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिल्ली :  प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील ८२ व्या सामना यू मुंबा आणि युपी योद्धाज या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात यू मुंबाचे चढाईपटू अपयशी ठरले. तर दुसरीकडे युपी योध्दाजच्या चढाईपटूंनी चढाईत आणि बचावात दमदार कामगिरी केली. यासह युपी योध्दाजने हा सामना ४०- २४ या फरकाने आपल्या नावावर केला.

Loading content, please wait...
sports
players
Kabaddi player
pro kabaddi
U Mumba

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com