Pro Kabaddi 2025: सलग ५ पराभवानंतर युपी योध्दाजचा दमदार विजय! यू मुंबाचा एकतर्फी पराभव

दिल्ली : प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील ८२ व्या सामना यू मुंबा आणि युपी योद्धाज या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात यू मुंबाचे चढाईपटू अपयशी ठरले. तर दुसरीकडे युपी योध्दाजच्या चढाईपटूंनी चढाईत आणि बचावात दमदार कामगिरी केली. यासह युपी योध्दाजने हा सामना ४०- २४ या फरकाने आपल्या नावावर केला..त्यागराज इनडोअर स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या या सामन्यात युपी योद्धाजकडून गुमान सिंगने १२ गुणांची कमाई केली. तर यू मुंबाकडून संदीप कुमारने अवघ्या ७ आणि अजित चौहानने अवघ्या ६ गुणांची कमाई केली..या सामन्यात यू मुंबाकडून पहिली चढाई करण्यासाठी अजित चौहान चढाईला आल्या. पण पहिल्याच चढाईत त्याची पकड झाली. युपी योध्दाजकडून गगन गौडाने पहिल्याच चढाईत १ गुण घेतला. पाचव्या मिनिटाला यू मुंबाने सुपर टॅकल करत संघाचं खातं उघडलं. सातव्या मिनिटाला यू मुंबाने आणखी एक सुपर टॅकल करत गुणसंख्येत २ गुणांची भर घातली. ८ व्या मिनिटाला आणखी एक पकड करून यू मुंबाने गुणसंख्या ५-५ ने बरोबरीत आणली. पूर्वार्धातील १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर दोन्ही संघ ६-६ ने बरोबरीत होते. मुख्य बाब म्हणजे हे सर्व ६ गुण यू मुंबाने बचाव करताना कमावले..पूर्वार्धातील १५ मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही संघ ९-९ गुणांनी बरोबरीत होते. पूर्वार्धातील २० मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर युपी योध्दाजचा संघ १३-११ गुणांसह २ गुणांनी आघाडीवर होता.पूर्वार्धात आघाडीवर राहिलेल्या युपी योद्धाजने उत्तरार्धातही चांगली सुरुवात केली. यू मुंबाने देखील सुपर टॅकल करत गुणसंख्या १४-१४ ने बरोबरीत आणली. सुरुवातीच्या ५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर युपी योध्दाचा संघ १७-१५ गुणांसह २ गुणांनी आघाडीवर होता. यू मुंबाचा संघ पहिल्यांदाच ऑलआऊट झाला. यासह युपी योध्दाजची आघाडी २०-१६ गुणांसह ४ गुणांवर जाऊन पोहोचली. उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर युपी योध्दाजचा संघ २५-१९ सह ६ गुणांनी आघाडीवर होता..उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटात पिछाडीवर राहिलेल्या यू मुंबाला हवी तशी सुरुवात करता आली नाही. ११ व्या मिनिटाला यू मुंबाचा संघ दुसऱ्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह ४ गुण घेत संघाची आघाडी ३०-२० गुणांसह १० गुणांवर पोहोचवली..Pro Kabaddi 2025 : यू मुंबाचा तमिळ थलायवाजवर एकतर्फी विजय! संदीप कुमारचं सलग तिसरं सुपर १०; गुणतालिकेत घेतली मोठी झेप.यू मुंबाला शेवटच्या ५ मिनिटात १४ गुणांची पिछाडी भरून काढायची होती. युपी योध्दाजचा संघ ३४- २० गुणांनी आघाडीवर होता. शेवटची २ मिनिटे शिल्लक असताना यू मुंबाचा संघ तिसऱ्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह युपीची आघाडी ३९-२१ गुणांवर जाऊन पोहोचली. शेवटी युपी योध्दाजला हा सामना ४०-२४ च्या फरकाने आपल्या नावावर केला आहे..