हार्दिकचा ट्रकमधील फोटो पाहून उर्वशी रोतेलाही झाली भावूक

नवी दिल्ली : भारताचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्याने नुकतेच त्याच्या लहानपणीचा एक फोटो शेअर केला होता. या फोटोमध्ये तो स्थानिक क्रिकेट खेळण्यासाठी ट्रकमधून प्रवास करत असल्याचे दिसत आहे. हा फोटो पाहून बॉलिवूडची अभिनेत्री उर्वशी रोतेला खूप भावूक झाली असून तिनेही या फोटोवर कमेंट केली आहे.

#Throwback To those days when I would travel in a truck to play local matches which has taught me so much

It’s been an amazing journey so far

Hell yes I love this sport! #DreamsDoComeTrue pic.twitter.com/nHaIG65S1s

— hardik pandya (@hardikpandya7) September 20, 2019