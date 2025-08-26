US Open 2025: माजी विजेत्या मेदवेदेवला पहिल्याच फेरीत पराभवाचा धक्का; अमेरिकन ओपन टेनिस, जोकोविच, सबलेंकाची विजयी सलामी

न्यूयॉर्क : अमेरिकन ओपन या प्रतिष्ठेच्या टेनिस ग्रँडस्लॅममध्ये सोमवारी मानांकित खेळाडूला पराभवाचा धक्का बसला. १३व्या मानांकित रशियाच्या डॅनिल मेदवेदेव याला पहिल्याच फेरीमध्ये फ्रान्सच्या बेंजामिन बोंझी याच्याकडून पाच सेटच्या झुंजीनंतर पराभवाचा सामना करावा लागला. .पुरुषांच्या एकेरीत २०२१ मधील अमेरिकन ओपन विजेता डॅनिल मेदवेदेव याचे आव्हान संपुष्टात आले. गतविजेती अरीना सबलेंका व सातवा मानांकित नोवाक जोकोविच या मानांकित टेनिसपटूंनी मात्र पहिल्या फेरीत विजय संपादन करीत पुढे पाऊल टाकले..बेंजामिन बोंझी याने पहिल्या दोन सेटमध्ये ६-३, ७-५ अशी बाजी मारत डॅनिल मेदवेदेव याला बॅकफूटवर ढकलले, मात्र पुढील दोन सेटमध्ये डॅनिल मेदवेदेव याने ७-६, ६-० असे यश संपादन करीत २-२ अशी बरोबरी साधली. अखेरच्या सेटमध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये कडवी झुंज पाहायला मिळाली, पण बेंजामिन बोंझी याने हा सेट ६-४ असा आपल्या नावावर केला व डॅनिल मेदवेदेवला बाहेरचा रस्ता पकडावा लागला. डॅनिल मेदवेदेवचा तीन तास ४५ मिनिटांमध्ये पराभव झाला..वाढत्या वयाचा परिणाम?सर्बियाचा महान टेनिसपटू नोवाक जोकोविच आता ३८ वर्षांचा आहे. गेल्या काही काळामध्ये त्याला ग्रँडस्लॅम विजेतेपदही पटकावता आलेले नाही. अमेरिकन ओपन स्पर्धेतील पहिल्या फेरीतही वाढत्या वयाचा परिणाम त्याच्या शरीरावर दिसून येत होता. कोणतीही दुखापत नसताना त्याला टेनिसकोर्टवर त्रास जाणवत होता. तरीही त्याने हा सामना आपल्या नावावर केला. नोवाक जोकोविच याने लर्नर टिएन याच्यावर ६-१, ७-६, ६-२ असा सरळ तीन सेटमध्ये विजय साकारला व पुढल्या फेरीत प्रवेश केला..विराट कोहली, रोहित शर्मा २०२७ चा वर्ल्ड कप नाही खेळणार? त्यांच्या जागी टीम इंडियात कोणाला संधी मिळणार? ५ नावं चर्चेत.दमदार सुरुवातमहिला एकेरीत गतविजेत्या अरीना सबलेंका हिने दमदार सुरुवात केली. पहिल्या मानांकित अरीना सबलेंका हिने स्वित्झर्लंडच्या रेबेका मासारोवा हिच्यावर ७-५, ६-१ असा सरळ दोन सेटमध्ये विजय संपादन केला. अरीना सबलेंका हिने एक तास व २१ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केली. अरीना सबलेंका हिच्यासह महिला एकेरीमध्ये चौथी मानांकित जे. पेगुला, इ. राडुकानू, सातवी मानांकित जे. पाओलिनी यांनीही आगेकूच केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.