US OPEN 2026 WOMEN'S FINAL: सबलेंकाचा ‘थ्री-पीट’ की रायबकीनाचा पहिला US Open मुकुट? फायनलमध्ये नंबर-१ विरुद्ध नंबर-२चा महामुकाबला

न्यूयॉर्क : अमेरिकन ओपन ग्रँडस्लॅम या टेनिस स्पर्धेमधील महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीमध्ये पहिल्या दोन क्रमांकावरील खेळाडू एकमेकींसमोर उभ्या असणार आहेत. अव्वल मानांकित अरीना सबलेंका व दुसरी मानांकित एलेना रायबकीना यांच्यामध्ये जेतेपदाची लढाई पाहायला मिळणार आहे. .कझाकस्तानच्या एलेना रायबकीना हिने उपांत्य फेरीच्या लढतीत चौथी मानांकित कोको गॉफचा कडवा संघर्ष तीन सेटमध्ये मोडून काढला. कोको गॉफ हिने पहिला सेट ६-३ असा जिंकून १-० अशी आघाडी घेतली. एलेना रायबकीना हिने दुसऱ्या सेटमध्ये पुनरागमन करताना ६-४ असे यश मिळवले. पहिल्या दोन सेटमध्ये १-१ अशी बरोबरी झाल्यामुळे निकालासाठी अखेरच्या सेटवर अवलंबून रहावे लागले..Hockey World Cup Schedule: स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू होणार थरार! IND vs PAK सामना कधी अन् कुठे पाहाता येणार? जाणून घ्या सर्वकाही.एलेना रायबकीना हिने तिसऱ्या सेटमध्ये ६-४ असे यश मिळवून सामना आपल्या नावावर केला. एलेना रायबकीना हिने दोन तास व नऊ मिनिटांत बाजी मारली. अरीना सबलेंका हिने तिसरी मानांकित जेसिका पेगुला हिच्यावर सरळ दोन सेटमध्ये विजय संपादन केला. पहिल्या सेटमध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये अटीतटीची झुंज पाहायला मिळाली, मात्र अरीना सबलेंका हिने दबावाखाली आपला खेळ उंचावला व ७-५ असा हा सेट जिंकला. अरीना सबलेंकाच्या झंझावाती खेळासमोर दुसऱ्या सेटमध्ये जेसिका पेगुला हिचा निभाव लागला नाही. .अखेर ६-२ अशी हार पत्करावी लागली. अरीना सबलेंका हिने एक तास व २० मिनिटांत विजयाला गवसणी घातली. पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत एलेना रायबकीना हिने पहिल्यांदाच अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली आहे. याआधी तिने २०२२ मध्ये विम्बल्डन ग्रँडस्लॅमच्या जेतेपदावर नाव कोरले होते. तसेच यावर्षी अर्थातच २०२६ मध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धा जिंकण्याची किमया करून दाखवली होती. आता कारकिर्दीतील तिसरे ग्रँडस्लॅम विजेतेपद पटकावण्यासाठी ती सर्वस्व पणाला लावताना दिसेल. तसेच अमेरिकन ओपन स्पर्धेत पहिल्यांदाच जेता होण्यासाठीही प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसेल..FIFA World Cup 2026: अमेरिकेत युरोपियन क्रांतीची चाहूल! फ्रान्स, स्पेन, इंग्लंडमध्ये रस्सीखेच, तर अर्जेंटिना, ब्राझीलचा लागणार कस.जेतेपदाच्या हॅट्ट्रिकचे लक्ष्य अमेरिकेची महान खेळाडू सेरेना विल्यम्स हिने २०१२, २०१३ व २०१४ या सलग तीन वर्षांमध्ये अमेरिकन ओपन टेनिस ग्रँडस्लॅमच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली होती. त्यानंतर आता अरीना सबलेंका हिचा सेरेना विल्यम्सच्या पराक्रमाची बरोबरी करण्याची संधी असणार आहे. अरीना सबलेंका हिने २०२४ व २०२५ या सलग दोन वर्षी अमेरिकन ओपन स्पर्धा जिंकण्याचा करिष्मा केला आहे. यंदा तिने अजिंक्यपदाच्या लढतीत एलेना रायबकीना हिला पराभूत केल्यास जेतेपदाच्या हॅट्ट्रिकचे लक्ष साध्य करता येणार आहे. तसेच अशी कामगिरी करणारी ती सेरेना विल्यम्स हिच्यानंतरची पहिली महिला टेनिसपटू ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.