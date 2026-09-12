क्रीडा

US OPEN 2026 WOMEN'S FINAL: सबलेंकाचा ‘थ्री-पीट’ की रायबकीनाचा पहिला US Open मुकुट? फायनलमध्ये नंबर-१ विरुद्ध नंबर-२चा महामुकाबला

US Open 2026: अमेरिकन ओपनच्या महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत अव्वल मानांकित अरीना सबलेंका आणि दुसरी मानांकित एलेना रायबकीना आमनेसामने येणार आहेत. रायबकीनाने कोको गॉफचा पराभव करत पहिल्यांदाच फायनल गाठली, तर सबलेंकासमोर सलग तिसरे अमेरिकन ओपन जिंकून सेरेना विल्यम्सच्या विक्रमाची बरोबरी करण्याची संधी आहे.
US OPEN 2026 WOMEN'S FINAL

US OPEN 2026 WOMEN'S FINAL

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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न्यूयॉर्क : अमेरिकन ओपन ग्रँडस्लॅम या टेनिस स्पर्धेमधील महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीमध्ये पहिल्या दोन क्रमांकावरील खेळाडू एकमेकींसमोर उभ्या असणार आहेत. अव्वल मानांकित अरीना सबलेंका व दुसरी मानांकित एलेना रायबकीना यांच्यामध्ये जेतेपदाची लढाई पाहायला मिळणार आहे.

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