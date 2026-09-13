US Open Final: अल्काराझला हरवलं, टियाफोलाही धुतलं! बेन शेल्टन US Openच्या फायनलमध्ये; २२ वर्षांनंतर अमेरिकेचा खेळाडू इतिहास रचणार?

न्यूयॉर्क : अमेरिकन ओपन स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पुरुष विभागात बेन शेल्टन आणि ॲलेक्झँडर झ्वेरेव यांच्यात विजेतेपदाची लढत होणार आहे. शेल्टनच्या रूपाने प्रदीर्घ कालावधीनंतर अमेरिकेला घरच्या कोर्टवरील या स्पर्धेत मायदेशातील विजेता मिळू शकेल..गतविजेत्या कार्लोस अल्काराझला पराभवाचा धक्का देणाऱ्या शेल्टनने उपांत्य सामन्यात टियाफोचा ४-६, ६-३, ६-३, ७-५ असा पराभव केला. अमेरिकेला पुरुषांच्या ग्रँडस्लॅममध्ये विजेतेपद मिळवून देणारा शेवटचा खेळाडू अँडी रॉडिक होता. .US Open: झ्वेरेव सलग चौथ्यांदा ग्रँडस्लॅमच्या सेमीफायनलमध्ये; फायनलच्या तिकिटासाठी कोणाविरुद्ध होणार लढती?.त्याने २००३ मध्ये या यूएस ओपन स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले होते. टियाफोला यूएस ओपनच्या उपांत्य फेरीत तिसऱ्यांदा पराभव पत्करावा लागला. या तिन्ही उपांत्य सामन्यांमध्ये त्याचा सामना अमेरिकन खेळाडूंशी झाला. २०२४ मध्ये टेलर फ्रिट्झने त्याचा पराभव केला होता आणि त्यानंतर फ्रिट्झला यानिक सिनरकडून पराभव पत्करावा लागला..पहिल्या सेटमध्ये टियाफोने अचूक फटके मारले. त्याने केवळ तीन सोप्या चुका केल्या, तर शेल्टनने १४ चुका केल्या. ४-४ अशा स्थितीत शेल्टनने केलेल्या दुहेरी चुकीमुळे टियाफोला ब्रेक पॉइंट मिळाला. दुसऱ्या सेटमध्ये शेल्टनने ताशी १४४, १३९ आणि १४० किमी वेगाच्या सर्व्हिस टाकल्या. .US Open 2026: पहाटे ३.३३ वाजेपर्यंत रंगला थरार; ४ तास २८ मिनिटांच्या लढतीनंतर शेल्टनने गतविजेत्या अल्काराझला दिला धक्का.त्यापैकी शेवटच्या दोन सर्व्हिस बिनतोड ठरल्या आणि त्या सेटमध्ये शेल्टनने निर्णायक आघाडी मिळवली. तिसऱ्या सेटच्या अखेरच्या गेममध्ये सामन्याला निर्णायक वळण मिळाले. टियाफो सर्व्हिस राखण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करत होता. हा गेम तब्बल १५ मिनिटे आणि २० पॉइंट्सपर्यंत चालला. अखेरीस टियाफोचा फोरहँड नेटमध्ये गेला आणि शेल्टनने तिसरा सेट जिंकत पुढचे पाऊल टाकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.