क्रीडा

US Open Final: अल्काराझला हरवलं, टियाफोलाही धुतलं! बेन शेल्टन US Openच्या फायनलमध्ये; २२ वर्षांनंतर अमेरिकेचा खेळाडू इतिहास रचणार?

Ben Shelton: अमेरिकन ओपन स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पुरुष विभागात बेन शेल्टन आणि ॲलेक्झँडर झ्वेरेव यांच्यात विजेतेपदाची लढत होणार आहे. शेल्टनच्या रूपाने प्रदीर्घ कालावधीनंतर अमेरिकेला घरच्या कोर्टवरील या स्पर्धेत मायदेशातील विजेता मिळू शकेल.
US Open Final

US Open Final

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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न्यूयॉर्क : अमेरिकन ओपन स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पुरुष विभागात बेन शेल्टन आणि ॲलेक्झँडर झ्वेरेव यांच्यात विजेतेपदाची लढत होणार आहे. शेल्टनच्या रूपाने प्रदीर्घ कालावधीनंतर अमेरिकेला घरच्या कोर्टवरील या स्पर्धेत मायदेशातील विजेता मिळू शकेल.

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