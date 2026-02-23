ITF Tennis Tournament: आयटीएफ टेनिस स्पर्धेत पुण्याच्या वैष्णवी आडकरला उपविजेतेपद

पुणे : बेंगळुरू येथे झालेल्या आयटीएफ टेनिस स्पर्धेत महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत पुण्याच्या वैष्णवी आडकरला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. .या स्पर्धेत वाइल्ड कार्डद्वारे प्रवेश मिळविणाऱ्या पुण्याच्या वैष्णवी आडकरला अंतिम फेरीत जागतिक क्रमवारीत १२४ व्या क्रमांकावर असलेल्या बेल्जियमच्या हॅने वांडेविंकेलने जोरदार खेळ करीत ६-०, ६-१ असे पराभूत केले..वैष्णवी आडकर जागतिक क्रमवारीत ६९०व्या क्रमांकावर आहे. विजेतेत्या ठरलेल्या बेल्जियमच्या हॅने वांडेविंकेलला १०० डब्लूटीए गुण आणि १५ हजार २३९ अमेरिकन डॉलर, तर पुण्याच्या वैष्णवी आडकरला ६५ गुण आणि ८,१४७ अमेरिकन डॉलरचे पारितोषिक मिळाले. .India Open 2026: लक्ष्य सेनचा भारताच्याच आयुष शेट्टीविरुद्ध विजय; ट्रीसा-गायत्री, हरिहरन-अर्जुन जोडीचीही आगेकूच .‘माझ्यासाठी हा आठवडा खूप महत्त्वाचा ठरला. या स्पर्धेतून मी बऱ्याच गोष्टी शिकले आणि विशेषतः गेल्या वर्षीच्या कठीण काळानंतर. या यशाने माझा आत्मविश्वास खूप वाढला आहे,’ असे वैष्णवी आडकर म्हणाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.