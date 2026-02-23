क्रीडा

ITF Tennis Tournament: आयटीएफ टेनिस स्पर्धेत पुण्याच्या वैष्णवी आडकरला उपविजेतेपद

Vaishnavi Adkar ITF: पुण्याच्या वैष्णवी आडकरला बेंगळुरूमध्ये झालेल्या आयटीएफ महिला एकेरी स्पर्धेत उपविजेतेपद मिळाले. जागतिक क्रमवारीत ६९० व्या क्रमांकावर असलेल्या वैष्णवीने वाइल्ड कार्डद्वारे अंतिम फेरीत प्रवेश केला आणि महत्त्वपूर्ण अनुभव मिळवला.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : बेंगळुरू येथे झालेल्या आयटीएफ टेनिस स्पर्धेत महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत पुण्याच्या वैष्णवी आडकरला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले.

pune
sports
tennis
players

