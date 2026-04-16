Viktor Axelsen Retirement: दोन वेळचा ऑलिंपिक विजेता व्हिक्टर ॲक्सेलसन म्हणाला ‘अलविदा’ चाहत्यांना धक्का!

नवी दिल्ली : डेन्मार्कचा ३२ वर्षीय महान खेळाडू व्हिक्टर ॲक्सेलसन याने बुधवारी निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला. दुखापतीमुळे शरीर साथ देत नसल्यामुळे दोन वेळचा ऑलिंपिक व विश्वविजेता खेळाडू व्हिक्टर ॲक्सेलसन याने बॅडमिंटनला अलविदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे..डेन्मार्कच्या व्हिक्टर ॲक्सेलसन याने पाठीच्या दुखापतीमुळे मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून बॅडमिंटन कोर्टपासून दूर राहणे पसंत केले. यादरम्यान, तो कोणत्याही स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला नाही..याप्रसंगी व्हिक्टर ॲक्सेलसन याने आपल्या मनातील भावना व्यक्त करताना म्हटले की, माझ्या पाठीच्या दुखापतीबाबत बहुतांशी लोकांना माहीत आहे. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात शस्त्रक्रिया करण्यात आली..पूर्णपणे तंदुरुस्त होण्यास अवधीही लागला. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यापासून माझ्या खेळाला ब्रेक लागला. दरम्यान, व्हिक्टर ॲक्सेलसन याने तब्बल १८३ आठवडे पहिले स्थान कायम राखले होते.