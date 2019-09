INDvsWI : हे स्पेशल युनिट आहे आणि याचा मला अभिमान आहे : विराट 

नवी दिल्ली : भारत आणि वेस्ट इंडीज यांच्यात झालेल्या कसोटी मालिकेत भारताने विंडीजला व्हाईटवॉश दिला. भारताने दुसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात चौथ्या दिवशी विंडीजला 257 धावांनी हरविले. या विजयानंतर भारताचा कर्णधार विराट कोहलीने भारतीय संघाचे वर्णन स्पेशल युनिट असे केले आहे. तर या स्पेशल युनिटचा मला खूप अभिमान आहे असेही त्याने म्हटले आहे.

''जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील पहिली मालिका जिंकल्याचा खूप आनंद आहे. संघाने प्रत्येक आघाडीवर सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. हा भारतीय संघ हा स्पेशल युनिट आहे आणि या स्पेशल युनिटचा मला खूप अभिमान आहे,'' अशा शब्दांत त्याने भारतीय संघातील त्याच्या सहकाऱ्यांचे कौतुक केले आहे.

Feels great to get win our first series in the Test Championship.

Thorough performance by the team overall, blessed to be a part of this special unit. pic.twitter.com/83tb8LoJNJ

— Virat Kohli (@imVkohli) September 3, 2019