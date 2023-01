Ind vs NZ 3rd ODI: रोहित-विराट खेळणार नाहीत शेवटचा वनडे सामना! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Ind vs NZ 3rd ODI : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील एकदिवसीय मालिकेतील शेवटचा सामना 24 जानेवारीला इंदूरमध्ये खेळला जाणार आहे. मालिकेतील शेवटच्या सामन्यापूर्वी भारताचा माजी सलामीवीर आणि सध्याचा तज्ज्ञ वसीम जाफरने टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्मा आणि फलंदाज विराट कोहलीला एक महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. रोहित-विराटने हा सल्ला पाळल्यास ते वनडे मालिकेतील शेवटच्या सामन्यातून बाहेर पडू शकतात.(Virat Kohli Rohit Sharma Should Not Play Ind vs NZ 3rd ODI)

टीम इंडियाला न्यूझीलंडनंतर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 4 सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. अशा परिस्थितीत टीम इंडियाच्या वरिष्ठ खेळाडूंनी रणजी ट्रॉफी खेळली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना कसोटी मालिकेपूर्वी लय मिळेल, असे वसीम जाफरचे मत आहे.

ईएसपीएन क्रिकइन्फोशी बोलताना वसीम जाफर म्हणाला, जर दोघांनीही एक रणजी सामना खेळला तर त्यांना दोन डाव मिळतील जे नक्कीच मदत करेल. तुम्ही कितीही अनुभवी असलात, तरी तुम्हाला सामन्याच्या वेळेची गरज असते, विशेषत: लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये.

वसीम जाफर पुढे म्हणाला, 'ही सर्व दृष्टिकोनातून एक मोठी मालिका आहे, मग ती जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपची फायनल असो ज्यामध्ये भारत आपले स्थान बनवू शकतो किंवा जगातील नंबर-1 कसोटी संघ बनू शकतो. भारताला जे काही करता येईल ते करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे ते पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी तयार आहेत. विराट कोहली गेल्या काही काळापासून कसोटी क्रिकेट खेळलेला नाही; रोहित आणि इतर अनेक खेळाडूंचीही तीच अवस्था आहे.