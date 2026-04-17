Sports News: खेळाडूंऐवजी आता पुरवठा करणाऱ्यांवर कारवाई; ‘वाडा’च्या योजनेत मोठा बदल, बंदी घातलेल्या औषधांवर कटाक्ष

नवी दिल्ली : जागतिक उत्तेजक द्रव्य सेवन विरोधी संस्था (वाडा) यांच्याकडून आता डोपिंगवर आळा घालण्यासाठी मोठा बदल करण्यात येत आहे. 'वाडा'ने आपल्या योजनेत मोठा बदल केला असून, आता फक्त खेळाडूंवर लक्ष न ठेवता त्यांनी बंदी घातलेल्या औषधांचा पुरवठा करणाऱ्यांवर आपला कटाक्ष टाकला आहे. यानुसार बंदी घातलेल्या औषधांचा पुरवठा करणाऱ्यांंवर कारवाई करण्यात येणार आहे..'वाडा'चे संचालक गुंटर यंगर या वेळी म्हणाले की, "खेळाडू अनेक वेळा बळी ठरतात. त्यामुळे आता आम्हाला पुरवठा साखळीवर प्रहार करणे आवश्यक आहे. डोपिंग नेटवर्क आता अधिक प्रगत आणि संघटित गुन्हेगारीशी जोडले गेले आहे. 'वाडा'च्या कारवाईतून आतापर्यंत १.८ अब्ज डोस प्रतिबंधित औषधे बाजारात येण्यापासून रोखण्यात आली आहेत, ज्यामुळे या समस्येचे गांभीर्य स्पष्ट होते. ".'वाडा'ची योजना भारतासह २० देशांच्या तपास यंत्रणांच्या मदतीने राबवली जात असून, यामध्ये आतापर्यंत ९० टन बंदी घातलेली औषधे जप्त करण्यात आली आहेत. भारत हा स्टेरॉइड्स आणि पीईडीचा मोठा उत्पादक देश असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतात गेल्या वर्षी दोन कार्यशाळा घेऊन तपास आणि माहिती गोळा करण्याची क्षमता वाढवण्यात आली आहे..गुंटर यंगर यांनी पुढे सांगितले की, "फक्त चाचण्या करून डोपिंग पूर्णपणे रोखता येत नाही. ११ प्रकारच्या उल्लंघनांपैकी फक्त दोन प्रकार चाचण्यांमधून सापडतात. शिक्षण काही प्रमाणात उपयोगी पडते, पण अनेक खेळाडू नकळत डोपिंग करतात आणि नंतर मानसिक त्रास सहन करतात. त्यामुळेच डोपिंग औषधांची तस्करी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.'' "डोपिंग पूर्णपणे संपवणे कदाचित शक्य नाही, पण ते अधिक कठीण, महाग आणि धोकादायक नक्कीच बनवता येईल," असेही त्यांनी सांगितले..शिक्षण हीच पहिली संरक्षणरेषा : अनंतकुमारखेळाडूंमधील डोपिंगचा वाढता आणि बदलता धोका लक्षात घेता, त्याविरोधात लढण्यासाठी शिक्षण हीच पहिली संरक्षणरेषा आहे, असे 'नाडा'चे अध्यक्ष अनंतकुमार यांनी सांगितले. अनंतकुमार म्हणाले की, डोपिंगचे स्वरूप सतत बदलत असून आता बेकायदेशीर टोळ्यांकडून बंदी घातलेल्या औषधांचा पुरवठा ही मोठी समस्या बनली आहे. यासाठी 'वाडा' ही आंतरराष्ट्रीय पोलीस संघटना (इंटरपोल) सोबत काम करून अशा पुरवठा साखळ्या तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या वर्षी दोन कार्यशाळांमध्ये उत्तेजक नियंत्रण अधिकाऱ्यांना संशयित खेळाडू आणि पुरवठादारांशी चौकशी कशी करावी याचे प्रशिक्षण देण्यात आले..राष्ट्रीय प्रयोगशाळेचे मूल्यमापन होणारभारतातील उत्तेजके चाचणी प्रयोगशाळेचे (एनडीटीएल) कामकाज पुढील काही महिन्यांत तपासले जाईल, अशी माहिती विटोल्ड बांका यांनी गुरुवारी दिली. ही प्रक्रिया नियमित असल्याचे 'नाडा'कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. १९९० मध्ये स्थापन झालेली भारतातील राष्ट्रीय प्रयोगशाळा ही 'वाडा' मान्यताप्राप्त जगातील २९ प्रयोगशाळांपैकी एक आहे. आशियात चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, कतार आणि थायलंडसोबत भारतात अशी सुविधा उपलब्ध आहे..गुन्हेगारीला वाव'वाडा'चे अध्यक्ष विटोल्ड बांका यांनी या समस्येची गंभीरता मान्य करत सांगितले की, "अनेक देशांत तस्करीवर कडक कायदे नसल्याने गुन्हेगारांना मोठा फायदा मिळतो. ही केवळ क्रीडा नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याची समस्या आहे," असे त्यांनी सांगितले. तसेच "डोपिंग हा बहुतांश ठिकाणी गुन्हा नसल्याने संघटित गुन्हेगारी यामध्ये सहज प्रवेश करते. त्यामुळे सर्व संस्थांनी मिळून कारवाई करणे आवश्यक आहे," असे गुंटर यंगर म्हणाले.