Sports News: आता डोपिंगविरुद्ध चळवळीला वेग; वाडा अन् सीबीआयच्या बैठकीत चर्चा, गुन्हेगारी जाळ्यांवर अंकुश ठेवणार

नवी दिल्ली : जागतिक द्रव्यविरोधी संस्थेचे (वाडा) प्रमुख विटोल्ड बांका यांनी बुधवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) विशेष संचालक मनोज शशीधर यांची भेट घेतली. या बैठकीत डोपिंगविरोधी कारवाई अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि यामागील गुन्हेगारी जाळ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी परस्पर सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा झाली..यामुळे आता डोपिंग अर्थातच उत्तेजकविरोधी चळवळीने वेग पकडला आहे, असेही म्हणता येणार आहे. विटोल्ड बांका यांनी सोशल माध्यमावर माहिती देताना सांगितले की, संघटित डोपिंग आणि त्यामागील गुन्हेगारी नेटवर्क रोखण्यासाठी कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांशी जवळून काम करणे आवश्यक आहे..दरम्यान, याआधी सोमवारी त्यांनी राष्ट्रीय उत्तेजक विरोधी संस्थेच्या (नाडा) पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेऊन गंभीर आणि तातडीच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली होती. भारतातील क्रीडा क्षेत्राची प्रामाणिकता टिकवण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येण्यात येत आहे..विटोल्ड बांका यांनी मंगळवारी क्रीडा सचिव हरी रंजन राव यांचीही भेट घेतली. या चर्चेत प्रभावी धोरणे आणि चांगले प्रशासन यामुळे डोपिंगविरोधी प्रयत्न अधिक मजबूत होऊ शकतात, असे मत व्यक्त करण्यात आले..डोपिंग प्रणाली मजबूत करणारविटोल्ड बांका यांनी पुढे सांगितले की, "दिल्लीत नाडा आणि राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लॅबला भेट दिली. भारतातील अँटी-डोपिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी चर्चाही झाली." दरम्यान, भारताकडून डोपिंगविरोधात कडक पाऊल उचलण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या भारत डोपिंग मुक्त होण्याकडे वाटचाल करीत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही..संकलन क्षमता वाढविण्यासाठी सज्जगेल्या वर्षी वाडाच्या १० वर्षांच्या अहवालानुसार भारत हा डोपिंग प्रकरणांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होता. तसेच सलग तिसऱ्या वर्षी भारतात सर्वाधिक डोपिंग उल्लंघनांची नोंद झाली. देशाचा पॉझिटिव्हिटी दर ३.६ टक्के आहे. केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांनी डोपिंगविरोधात कडक कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. संसदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, नाडाची तपास आणि माहिती संकलन क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागासारख्या संस्थांचा समावेश केला जात आहे.