Sports: जन्मतारीख बदलाच्या नोंदी कायमसाठी जतन करा!; कुस्ती संघटनेची प्राधिकरणाला विनंती; वयचोरी प्रकरणावर चाप लावण्यासाठी पाऊल

नवी दिल्ली: भारतामध्ये विविध खेळांमधील खेळाडू वयचोरी प्रकरणात सापडतात. यामुळे वादविवाद निर्माण होत असतो. आता अशा बाबींना चाप बसण्यासाठी भारतीय कुस्ती संघटनेकडून कठोेर पाऊल उचलण्यात आले आहे. खेळाडू वय कमी दाखवून फसवणूक करीत असल्याच्या प्रकरणांवर कारवाई सुरू असताना, भारतीय कुस्ती महासंघाने (डब्ल्यूएफआय) भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला (यूआयडीएआय) आधार कार्डमध्ये जन्मतारीख बदलल्याच्या सर्व नोंदी कायमस्वरूपी जतन करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, खूप वर्षांनंतर जन्मतारीख बदलण्यावर कठोर निर्बंध घालावेत, अशी मागणीही केली आहे. .भारतीय कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष संजयकुमार सिंह यांनी १८ जून रोजी यूआयडीएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग यांना पत्र लिहून ही मागणी केली. अलीकडील वय पडताळणी मोहिमेदरम्यान काही कुस्तीपटूंनी जन्मतारीख बदलून आपले वय चार ते पाच वर्षांनी कमी केल्याचे आढळल्याचा दावा भारतीय कुस्ती संघटनेने केला आहे. ही बाब ६ ते ८ जूनदरम्यान उत्तर प्रदेशातील गोंडा येथे झालेल्या १७ वर्षांखालील राष्ट्रीय ओपन रँकिंग कुस्ती स्पर्धेत समोर आली..Akola: मोर्णा-विद्रुपा पूररेषेचे नवे नकाशे शासनाकडे सादर; आयआयटी मुंबईकडून सॅटेलाईटच्या आधारे अहवाल ; नागरिकांना मिळणार दिलासा.या तपासणीत भारतीय कुस्ती संघटनेने वयोमर्यादा ओलांडलेल्या सुमारे ५०० कुस्तीपटूंना अपात्र ठरवले, तर अनेक नोंदणीकृत खेळाडूंनी पडताळणीमुळे स्पर्धेत हजेरीच लावली नाही. वय पडताळणीसाठी भारतीय कुस्ती संघटनेने आधार प्रमाणीकरण, जन्म प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक केले होते. तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी यूआयडीएआय पोर्टलवरील जुनी नोंद तपासली असता काही खेळाडूंच्या जन्मतारखा बदलल्याचे दिसून आले..काही जण आता या बदलांच्या जुन्या नोंदी हटवण्याचा किंवा लपवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचाही दावा भारतीय कुस्ती संघटनेने केला आहे. त्यामुळे आधारमधील जन्मतारीख बदलांच्या सर्व जुन्या नोंदी कायमस्वरूपी उपलब्ध ठेवाव्यात, अशी विनंती भरातीय कुस्ती संघटनेने केली आहे. तसेच, विशेष आणि काटेकोर पडताळणी झाल्याशिवाय दीर्घ कालावधीनंतर जन्मतारीख बदलता येऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे..Maharashtra: १९ वर्षीय तरुणी ५५ वर्षीय शिक्षकाच्या प्रेमात, गावकऱ्यांची शिक्षकाला मारहाण; पोलिसांसमोर म्हणाली, मी....क्रीडा मंत्रालयाचे कडक नियम या वर्षी केंद्र सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय वय फसवणूक प्रतिबंध संहिता’ लागू केली असून, विविध खेळांमध्ये वय पडताळणीसाठी अधिक कठोर नियम करण्यात आले आहेत. याआधी ४ जून रोजी बनावट जन्म प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी २० वर्षांखालील आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेच्या निवड चाचणीतील विजेता दीपांशूसह पाच कुस्तीपटूंना चार वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.