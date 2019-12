INDvsWI : शिवम दुबेऐवजी आज संघात खेळणार 'हा' वेगवान गोलंदाज

विशाखापट्टणम : भारत आणि वेस्टइंडिज यांच्यातील दुसऱ्या एकदविसीय सामन्यात भारताचा कर्णधार विराट कोहली सलग चौथ्यांदा नाणेफेकीत पराभूत झाला. विंडीजने नाणेफेक जिंकत क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.

भारतीय संघात एक बदल करण्यात आला आहे. अष्टपैलू शिवम दुबेच्याऐवजी संघात वेगवान गोलंदाज शार्दुल ठाकूरला स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे संघात आता एक फिरकीपटू, तीन वेगवान गोलंदाज, रविंद्र जडेजा आणि केदार जाधव अशी गोलंदाजीची ताकद आहे.

West Indies have won the toss and elect to bowl first in the 2nd ODI against #TeamIndia.#INDvWI pic.twitter.com/FoCg4VGxTe

— BCCI (@BCCI) December 18, 2019