Shaheen Afridi : शाहिन आफ्रिदी वर्ल्डकपला मुकणार? बिग बॅश स्पर्धेत क्षेत्ररक्षण करताना गुडघा दुखावला

पाकिस्तानचा अनुभवी आणि प्रमुख वेगवान गोलंदाज शाहिन शाह आफ्रिदी येत्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेस मुकण्याची शक्यता.
कराची - पाकिस्तानचा अनुभवी आणि प्रमुख वेगवान गोलंदाज शाहिन शाह आफ्रिदी येत्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेस मुकण्याची शक्यता आहे. ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तपणे होणार असून, पाकचे सर्व सामने श्रीलंकेत नियोजित आहेत.

