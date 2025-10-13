क्रीडा
Junior Badminton: ऐतिहासिक ब्राँझनंतर आता वैयक्तिक प्रकारावर लक्ष; जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धा,भारतीय खेळाडूंकडून पदकाची आशा
India Wins Historic Bronze in Mixed Doubles: जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी मिश्र प्रकारात ऐतिहासिक ब्राँझ जिंकले वैयक्तिक प्रकारात भारताची पदकासाठी आशा, तन्वी शर्मा आणि उन्नती हुडा मुख्य दावेदारआहेत.
गुवाहाटी : भारतीय खेळाडूंनी जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेतील मिश्र प्रकारामध्ये ऐतिहासिक ब्राँझपदक पटकावल्यानंतर आता उद्यापासून (ता. १३) सुरू होत असलेल्या वैयक्तिक प्रकारामध्येही भारतीय खेळाडूंकडून पदकाची आशा बाळगली जात आहे.