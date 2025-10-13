Junior Badminton

Junior Badminton

sakal

क्रीडा

Junior Badminton: ऐतिहासिक ब्राँझनंतर आता वैयक्तिक प्रकारावर लक्ष; जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धा,भारतीय खेळाडूंकडून पदकाची आशा

India Wins Historic Bronze in Mixed Doubles: जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी मिश्र प्रकारात ऐतिहासिक ब्राँझ जिंकले वैयक्तिक प्रकारात भारताची पदकासाठी आशा, तन्वी शर्मा आणि उन्नती हुडा मुख्य दावेदारआहेत.
Published on

गुवाहाटी : भारतीय खेळाडूंनी जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेतील मिश्र प्रकारामध्ये ऐतिहासिक ब्राँझपदक पटकावल्यानंतर आता उद्यापासून (ता. १३) सुरू होत असलेल्या वैयक्तिक प्रकारामध्येही भारतीय खेळाडूंकडून पदकाची आशा बाळगली जात आहे.

Loading content, please wait...
sports
Badminton
players
bronze medal
Marathi News Esakal
www.esakal.com