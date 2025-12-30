क्रीडा

World Rapid Chess Championship : हंपी, एरीगेसीला ब्राँझपदक; पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

कोनेरू हंपी हिने महिला विभागात, तर अर्जुन एरीगेसी याने खुल्या विभागात जागतिक जलद बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेत ब्राँझपदक पटकावण्याची किमया करून दाखवली.
नवी दिल्ली - कोनेरू हंपी हिने महिला विभागात, तर अर्जुन एरीगेसी याने खुल्या विभागात जागतिक जलद बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेत ब्राँझपदक पटकावण्याची किमया करून दाखवली. कोनेरू हंपी व अर्जुन एरीगेसी यांच्या देदीप्यमान यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून दोघांचेही अभिनंदन करण्यात आले.

