World Rapid Chess Championship : हंपी, एरीगेसीला ब्राँझपदक; पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

नवी दिल्ली - कोनेरू हंपी हिने महिला विभागात, तर अर्जुन एरीगेसी याने खुल्या विभागात जागतिक जलद बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेत ब्राँझपदक पटकावण्याची किमया करून दाखवली. कोनेरू हंपी व अर्जुन एरीगेसी यांच्या देदीप्यमान यशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून दोघांचेही अभिनंदन करण्यात आले. .मॅग्नस कार्लसन याने खुल्या गटात विजेता होण्याचा मान संपादन केला. रशियाच्या व्लादिस्लाव अर्टेममिएव याने दुसरा क्रमांक मिळवला. भारताच्या अर्जुन एरीगेसी याने तिसरा क्रमांक मिळवताना ब्राँझपदक आपल्या नावावर केले. जलद जागतिक बुद्धिबळ स्पर्धेत पदक पटकावणारा अर्जुन एरीगेसी हा विश्वनाथन आनंद यांच्यानंतरचा दुसरा भारतीय खेळाडू ठरला हे विशेष..कोनेरू हंपी हिच्या शिरपेचातही मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. जागतिक जलद बुद्धिबळ स्पर्धेत तीन पदके पटकावणारी ती जगातील पहिलीच महिला खेळाडू ठरली आहे. याआधी तिने २०१९ व २०२४मध्ये या स्पर्धेत पदक पटकावले होते. चीनच्या जू वेनजून हिच्यानंतर सलग पदक पटकावणारी कोनेरू हंपी ही जगातील दुसरीच खेळाडू ठरली आहे, हे विशेष..