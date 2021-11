WTC 2023 Standings : टीम इंडिया श्रीलंकेपेक्षा दुय्यम

By

World Test Championship 2023 standings after India and New Zealand Test draw : आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅंम्पियनशिपच्या शर्यतीत भारतीय संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे. श्रीलंका संघ एका सामन्यातील विजयासह या क्रमवारीत अव्वलस्थानी आहे. श्रीलंकेच्या खात्यात एकमेव विजयासह 12 गुण असून त्यांची विजयाचे प्रमाण शंभर टक्के आहे. श्रीलंका संघ वेस्ट इंडीज विरुद्ध घरच्या मैदानात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळत आहे. या मालिकेनेच त्यांनी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपला सुरुवात केली आहे. पहिल्या कसोटी सामन्यात 187 धावांनी विजय मिळवत आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या यादीत अव्वलस्थान मिळवले आहे.

श्रीलंकेपाठोपाठ या यादीत भारतीय संघाचा नंबर लागतो. इंग्लंड दौऱ्यापासूनच भारतीय संघाने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या दुसऱ्या हंगामाला सुरुवात केली. भारतीय संघाने दोन विजय आणि दोन सामने अनिर्णित राखले असून एका सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे टीम इंडियाच्या खात्यात 30 गुण जमा असून त्यांचे विनिंग पर्सेंटेज 50 आहे. त्यापाठोपाठ 1 विजय आणि एका पराभवासह पाकिस्तानचा संघ 50 विनिंग पर्सेंटेजसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.

वेस्ट इंडीजचा संघ एक विजय आणि दोन पराभवासह 12 गुण आणि 33.33 विनिंग पर्सेंटेजसह चौथ्या स्थानावर आहे. पहिली वहिली वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप जिंकणाऱ्या न्यूझीलंडच्या खात्यात एका ड्रॉसह 4 गुण जमा असून 33.33 विनिंग पर्सेंटेजसह ते पाचव्या स्थानावर आहेत. इंग्लंडचा संघ एक विजय आणि दोन सामन्यातील पराभवासह 14 गुण आणि 29.17 विनिंग पर्सेंटेजसह सहाव्या स्थानावर आहे .