WTC फायनलमध्ये पठ्याचा पराक्रम...लिप किसचा व्हिडीओ व्हायरल

मॅच कोणतीही असो मैदानातील अनेक क्षण कॅमेरामध्ये कैद होत असतात. असा एक सीन कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे. जो सध्या चर्चेत आला आहे. (WTC Final 2023 Fan proposes his girlfriend on camera video goes viral)

क्रिकेटच्या मैदाना अनेकदा प्रपोजच्या गोष्टी घडल्या आहेत. यामध्ये क्रिकेट प्रेमींसोबत खेळाडूंचादेखील समावेश आहे. दरम्यान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील WTC Final सामना हा ऐतिहासिक वळणावर येऊन ठेपला आहे. याच मॅचदरम्यानचा एका व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

सामन्यावेळी चौथ्या दिवशी एका तरुणाने गर्लफ्रेंडला प्रपोज केलं आणि अंगठी घातली. इतकचे नव्हे तर त्या दोघांनी एकमेकांना किसदेखील केलं.

नेमकं काय घडलं?

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलमध्ये चौथ्या दिवशी भारताच्या दुसऱ्या डावातील पाचव्या षटकावेळी अचानक एक चाहता त्याच्या जागेवरून उठला आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडकडे वळला. तिला काही कळायच्या आतच तरुणाने अंगठी घातली.

अचानक मिळालेल्या या सरप्राइजने तरुणीला सुखद धक्का बसला. त्यानंतर त्याने तिला जवळ घेत किस केले. त्यांचा हा रौमँटिक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताला दुसऱ्या डावात 444 धावांचे अशक्यप्राय असं आव्हान दिलं आहे. चौथ्या दिवसअखेर भारताची अवस्था 3 बाद 164 अशी झाली आहे. अखेरच्या दिवशी भारताला विजयासाठी आणखी 280 धावांची गरज आहे. सामना पाचव्या दिवसापर्यंत पोहोचला असून आज विजेता कोण ते ठरणार आहे.