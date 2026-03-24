Yoga For Travel: लांब फ्लाइटमध्ये थकवा आणि अंगदुखी त्रास देतायत? मग ५ मिनिटांचा ‘इन-फ्लाइट योगा’ नक्की ट्राय करा!

1. 'इन-फ्लाइट योगा' हा पाच मिनिटांचा सोपा उपाय विमानप्रवासातील ताण कमी करण्यासाठी सादर करण्यात आला आहे. 2. केंद्रीय आरोग्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी या उपक्रमाचे उद्घाटन 'योग महोत्सव २०२६' दरम्यान केले. 3. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थेने हा प्रोटोकॉल वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी विकसित केला आहे. 4. या योग पद्धतीत साध्या हालचाली, श्वसन तंत्र आणि ध्यानाचा समावेश आहे. .In Flight Yoga Benefits: ३५,००० फूट उंचीवरचा विमानप्रवास अनेकदा शरीर आणि मनावर परिणाम करतो. दीर्घकाळ एका जागी बसून राहिल्याने अंगदुखी, स्नायूंमध्ये ताण, थकवा आणि मानसिक तणाव जाणवतो. या पार्श्वभूमीवर 'इन-फ्लाइट योगा' हा केवळ पाच मिनिटांचा सोपी आणि उपयुक्त पद्धत सादर करण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी 'योग महोत्सव २०२६' दरम्यान या उपक्रमाचे उद्घाटन केले..मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थेने विकसित केलेला हा प्रोटोकॉल विशेषतः वारंवार प्रवास करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. लांब पल्ल्याच्या विमानप्रवासात हालचाल कमी झाल्याने रक्ताभिसरण मंदावते, स्नायूंमध्ये कडकपणा येतो आणि काही प्रकरणांमध्ये डीप व्हेन थ्रोम्बोसिससारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. .याशिवाय केबिनमधील दाबातील बदल आणि प्रवासात्तील तणावही शरीरावर परिणाम करतात. या पाच मिनिटांच्या योग पद्धतीत साध्या हालचाली, श्वसन तंत्र आणि अल्प ध्यानाचा समावेश आहे..सुरुवातीला काही क्षण शांत बसून श्वासावर लक्ष केंद्रित केले जाते. त्यानंतर खांदे फिरवणे, पायांचे स्ट्रेचिंग, मान हलवणे यांसारख्या हलक्या हालचाली केल्या जातात. पुढे बसून ताडासन, कॅट-काऊ, स्पाइनल द्विस्ट यांसारखी सोपी आसने केली जातात. अनुलोम-विलोम, भ्रामरी आणि शीतली प्राणायामामुळे मन शांत राहते आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारतो, शेवटी काही क्षण ध्यान केल्याने मानसिक ताजेपणा मिळतो.