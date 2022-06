दुबईच्या 6 श्रीमंत गृहिणी, ज्यांनी पतीपासून घटस्फोट घेत मिळवले करोडो रुपये!

'द रिअल हाउसवाइव्हज' ही अमेरिकन रिअॅलिटी टेलिव्हिजन मालिका आहे. फ्रँचायझीची सुरुवात 'द रिअल हाऊसवाइव्हज ऑफ ऑरेंज काउंटी' पासून झाली, ज्याचा पहिला भाग 21 मार्च 2006 रोजी कॅलिफोर्नियामध्ये झाला. व्हँकुव्हर, मेलबर्न, चेशायर, ऑकलंड, सिडनी, जोहान्सबर्ग, हंगेरी, अथेन्स नंतर दुबईतही या फ्रँचायझीची मालिका सुरू झाली. फ्रँचायझीच्या पहिल्या मालिकेत वास्तविक गृहिणी दुबई, UAE शहरात राहतील. रिअल हाऊसवाइव्ह्ज फ्रँचायझीची पहिली मालिका दुबई, UAE शहरात राहणाऱ्या अनेक महिलांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनावर केंद्रित होती. (6 rich housewives from Dubai who got crores of rupees by divorcing their husbands)

द रिअल हाउसवाइव्हज ऑफ दुबई 2022 चा दुसरा भाग 1 जून 2022 रोजी झाला. यामध्ये दुबईतील 6 श्रीमंत महिलांची नावे जाहीर करण्यात आली. चला तर मग जाणून घेऊया नेट वर्थच्या आधारे दुबईतील 6 सर्वात श्रीमंत महिला कोण आहेत?

1.कॅरोलिन स्टॅनबरी

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टनुसार, लंडनमध्ये जन्मलेली कॅरोलिन स्टॅनबरीने लेडीज ऑफ लंडन (2014) या शोमध्ये भूमिका केली होती. ती दुबईची सर्वात श्रीमंत गृहिणी आहे. तिची एकूण मालमत्ता सुमारे 232.70 कोटी रुपये (US$30 दशलक्ष) आहे. कॅरोलिनच्या पहिल्या पतीचे नाव सॅम हबीब होते.ज्यांच्यापासून तिला तीन मुले झालेली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, घटस्फोटानंतर तिला पहिल्या पतीकडून सेटलमेंटसाठी भरीव रक्कम मिळाली होती.

कॅरोलिनच्या सध्याच्या पतीचे नाव सर्जियो कॅरालो आहे, तो माजी फुटबॉल खेळाडू आहे. कॅरोलिन सध्या 'कॅरोलिन स्टॅनबरी' शूज लाइनची मालक आहे, जी जगातील सर्वांत लक्झरी शूज ब्रँड मानली जाते.

2. लेसा मिलान

माजी मिस जमैका विजेती आणि फॅशन डिझायनर लेशा मिलान श्रीमंतीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिची एकूण संपत्ती 31.7 ते 571 दशलक्ष (US$5 दशलक्ष - US$9 दशलक्ष) आहे.

लेसा मिलान मिना रो मॅटर्निटी नावाच्या कपड्यांच्या ब्रँडची मालक आहे. दुबईला येण्यापूर्वी, मिलान जमैकाहून मियामीला गेली होती आणि तिथे 8 वर्षे राहिली होती. तिने कोट्यधीश रिचर्ड हॉलशी लग्न केले आहे आणि त्याला तीन मुले आहेत. मिलनला प्रवासाची आणि फोटोग्राफीची खूप आवड आवड आहे.

3. कॅरोलिन ब्रुक्स

ही UAE मधील तिसरी सर्वात श्रीमंत गृहिणी आहे. तिच्याकडे 25.39 ते 38.09 कोटी (US$4 दशलक्ष-US$6 दशलक्ष) संपत्ती आहे.

कॉस्मोपॉलिटन मिडल इस्टच्या मते, ब्रूक्सने दुबईतील प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्मची संचालक म्हणूनही काम केले आहे. इंस्टाग्रामबद्दल बोलायचे तर, तिचे 2.20 लाख फॉलोअर्स आहेत आणि ती अलीकडेच कान्स फिल्म फेस्टिव्हलच्या रेड कार्पेटवर दिसली. ती Glass House Salon & Spa नावाचे सलून चालवते.

4. अयान चॅनल सुपरमॉडेल

चॅनेल अयान रियल हाउसवाइव्हज मालिकेत चौथ्या क्रमांकावर आहे. तिचा जन्म केनियामध्ये झाला आहे. अनेक फॅशन मासिकांच्या मुखपृष्ठावर तसेच सोमाली आणि इथिओपियन सौंदर्यावर ती झळकली आहे. ती एक यशस्वी व्यावसायिक आहे .

जिच्याकडे टॅलेंट एजन्सी आणि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट टोनी माल्ट यांच्यासोबत मेकअप आणि स्किनकेअर लाइन आहे. त्याची एकूण संपत्ती सुमारे ६.३४ कोटी (US$१ दशलक्ष) आहे.

5. सारा अल मदनी

सारा अल मदानीने वयाच्या १५ व्या वर्षी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. ती एक चांगली वक्ता देखील आहे. तिने आतापर्यंत 200 हून अधिक भाषणे दिली आहेत. तिच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, मदनी सध्या हलहीची मालकीण आहे. हलही हे एक खासगी व्यासपीठ आहे, जिथं सेलिब्रिटी त्यांच्या फॅन्ससाठी व्हीडिओ बनवतात. तिच्याकडे एकूण संपत्ती सुमारे ६.३४ कोटी (US$१ दशलक्ष) आहे.

6. नीना अली

लेबनॉनमध्ये जन्मलेली, टेक्सासमध्ये वाढलेली नीना अली या यादीत सर्वात शेवटच्या तळाशी आहे. 2011 मध्ये ती तिचा बिझनेसमन पती मुनाफ अलीसोबत दुबईला आली होती. इंस्टाग्रामवर तिचे ५.२१ लाख फॉलोअर्स आहेत. तिची एकूण संपत्ती उघड झालेली नाही.