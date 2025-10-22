Abhyanga Snan Benefits: फक्त दिवाळीतच नाही! अभ्यंगस्नान शिशिर ऋतूपर्यंत करा आणि मिळवा वर्षभराची ऊर्जा

Benefits of Abhyanga Snan Beyond Diwali: अभ्यंग हा संस्कृत शब्द आहे, ज्याचा अर्थ स्नान असा होतो. अभ्यंग स्नान पद्धतीमध्ये मूलतः डोक्यापासून पायापर्यंत संपूर्ण शरीराला तेलाने मालिश करणे आणि स्नान करणे या दोन्हींचा समावेश आहे. बेसन व हळद यांचा वापर केला जातो. पारंपरिक पद्धतीमध्ये मुलतानी माती, हळद, लिंबू, गुलाब, कडुनिंब आणि नैसर्गिक तेलांचा स्नानासाठी केला जात होतो..आधी कोमट पाणी पिणे आवश्यकअभ्यंग स्नान सकाळी प्रथम कोमट पाणी पिण्याने सुरू होते. वैज्ञानिकदृष्ट्या, सकाळी कोमट पाणी पिणे आणि नंतर अंघोळ केल्याने शरीराचे अंतर्गत आणि बाह्य तापमान समान राहण्यास मदत होते. गरम पाण्याने अंघोळ केल्यानंतर डोकेदुखी होते कारण शरीराच्या अंतर्गत आणि बाह्य तापमानातील फरक असतो. म्हणून स्नानापूर्वी कोमट पाणी प्यावे..Diwali 2025: आज पाडवा आणि गोवर्धन पूजा, उद्या भाऊबीज; चुकवू नका महत्त्वाचे मुहूर्त.अभ्यंगस्नानाचे फायदेत्वचेला पोषण तेल त्वचेतमुरल्यामुळे त्वचा स्निग्ध राहते आणि कोरडी पडत नाही.शारीरिक ऊर्जाअभ्यंगस्नान शरीराला ऊर्जा देते व स्नायू बळकट करते.धातूंचे पोषण तेल त्वचेवाटे आत जिरून शरीरातील रस, रक्त आणि मांस या धातूंना पोषण देते.वात विकारांवर नियंत्रणथंड हवामानामुळे वाढलेला वात शरीरात जमा होतो, अभ्यंगस्नान या वात विकारांवर नियंत्रण मिळविण्यास मदत करते.आरोग्य सुधारते शरीरातील दोष संतुलित राहतात आणि शरीर व मन सुदृढ राहते..हेमंत ऋतूतेल तीळ तेल, बदाम तेलव गोघृतस्नान कोमट पाण्यानेवातशमन, उष्णता टिकवते वस्नायू मजबुती वाढतेशिशिर ऋतूतेल- चंदन, कुसुंबी किंवा नारळ तेलपित्तप्रधान ऋतूत्वचा उजळ, तजेलदार होते व पित्त शमन होते.JEE Main 2026 परीक्षा वेळापत्रक जाहीर; अर्ज प्रक्रिया लवकरच होणार सुरु.मुळात अभ्यंग ही प्रत्येकाने करावयाची ऋतुचर्या आहे. दिवाळीपासून ते हेमंत व शिशिर ऋतूत करावी. त्यामुळे पुढील दोन्ही ऋतूमध्ये त्याचे पालन करणे ही मूळ परंपरा आहे. ही परंपरा सार्वत्रिक असल्याने घरी आवश्यक ती साधने वापरून करता येते.- डॉ. अश्विनी राजकुमार भैरप्पा, विठ्ठलनाम आयुर्वेद हॉस्पिटल, सैफूल, सोलापूरपहाटे सूर्योदयापूर्वी उठून, अंगाला तिळाचे किंवा अभ्यंग तेल लावून मालिश करावी. नंतर अंगास उटणे लावावे. या उटण्यामध्ये सारिवा, मंजिष्ठा गुलाबकली, बावची शिकेकाई, हळद, भीमसेनी कापुराचा समावेश केला जातो. हे उटणे लावून स्नान करावे.- डॉ. प्रवीण बिरगे, आयुर्वेद तज्ज्ञ, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.