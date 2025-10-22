लाइफस्टाइल

Abhyanga Snan Benefits: फक्त दिवाळीतच नाही! अभ्यंगस्नान शिशिर ऋतूपर्यंत करा आणि मिळवा वर्षभराची ऊर्जा

Benefits of Abhyanga Snan Beyond Diwali: दिवाळीचे अभ्यंगस्नान हे फक्त सणापुरते नसून हेमंत व शिशिर या ऋतुचर्येत त्याचे पालन करायचे आहे. या अभ्यंगस्नानाने शरीर, त्वचेला ताजेतवाणेपणाची वर्षभराची ऊर्जा मिळते, असे आयुर्वेद तज्ज्ञांकडून सांगितले जाते
सकाळ वृत्तसेवा
Benefits of Abhyanga Snan Beyond Diwali: अभ्यंग हा संस्कृत शब्द आहे, ज्याचा अर्थ स्नान असा होतो. अभ्यंग स्नान पद्धतीमध्ये मूलतः डोक्यापासून पायापर्यंत संपूर्ण शरीराला तेलाने मालिश करणे आणि स्नान करणे या दोन्हींचा समावेश आहे. बेसन व हळद यांचा वापर केला जातो. पारंपरिक पद्धतीमध्ये मुलतानी माती, हळद, लिंबू, गुलाब, कडुनिंब आणि नैसर्गिक तेलांचा स्नानासाठी केला जात होतो.

