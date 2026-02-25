Japanese Beauty Secrets: वय वाढलं तरी त्वचा टवटवीत? जपानी महिलांच्या 5 ब्युटी सिक्रेट्स नक्की करा ट्राय

japanese beauty secrets for anti aging skin: जपानी महिलांच्या सौंदर्याची चर्चा सर्वत्रच सुरु असते. खरं तर, त्यांच्या चमकदार, निरोगी त्वचेवरून त्यांच्या वयाचा अंदाज लावणे कठीण आहे. यामुळे प्रश्न उद्भवतो, त्यांची त्वचा इतकी चमकदार आणि निरोगी ठेवण्यासाठी त्या काय करतात? शतकानुशतके, जपानी महिला त्यांच्या त्वचेची आणि केसांची काळजी घेण्यासाठी नैसर्गिक घटकांचा वापर करत आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की या सोप्या, नैसर्गिक पद्धती दीर्घकालीन काम करतात आणि सर्व वयोगटातील त्वचेसाठी आणि केसांसाठी योग्य आहे. .या पद्धतींचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ते त्वचेला आतून पोषण देतात आणि वयानुसार येणाऱ्या सुरकुत्या, निस्तेजपणा आणि कोरडेपणा यासारख्या समस्या कमी करतात. ते केसांना मजबूत, मऊ आणि चमकदार देखील बनवतात. आज, आम्ही तुम्हाला काही खास जपानी नैसर्गिक घटकांबद्दल सांगणार आहोत जे तुमच्या दैनंदिन सौंदर्य दिनचर्येत समावेश करु शकता. .रिशीरिशी हे एक हर्बल मशरूम आहे. जे जपानमध्ये त्वचा आणि केसांसाठी खूप लोकप्रिय आहे. ते तुमच्या दिनचर्येचा भाग म्हणून चहा म्हणून देखील घेतले जाते. ते तुमचे रक्त परिसंचरण आणि रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारते. ते टाळू स्वच्छ करते, केसांना आणि त्वचेला चमक आणते आणि नैसर्गिक सौंदर्य वाढवते..गैट्टोया यादीतील आणखी एक नाव घेट्टो किंवा शेल आलं आहे. केसांचे आणि त्वचेचे आयुष्य वाढवण्यास मदत करते. ते अँटिऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वांनी समृद्ध आहे. ते तुमच्या त्वचेच्या सीमांचे रक्षण करते, निरोगी पेशींना प्रोत्साहन देते आणि त्वचेला चमकदार आणि निरोगी स्वरूप देते..Immunity Boosting Superfoods: वारंवार थकवा आणि सर्दीचा त्रास होतोय? इम्युनिटी बूस्टसाठी खा ‘हे’ एनर्जी देणारे सुपरफुड.जपानी कॅमेलिया तेलकॅमेलिया तेल हे जंगली त्सुबाकी फुलापासून बनवले जाते. त्यात ओमेगा-6 आणि ओमेगा-9 फॅटी अॅसिड असतात, जे नैसर्गिकरित्या त्वचा आणि केसांना हायड्रेट करतात आणि पोषण देतात. ते चट्टे आणि कट बरे करण्यास मदत करते, लालसरपणा आणि जळजळ कमी करते आणि त्वचेद्वारे लवकर शोषले जाते..स्नो मशरूमस्नो मशरूम हे जपानी संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. ते त्वचेला मॉइश्चरायझ करण्यास मदत करतात आणि 1,000 पट जास्त पाणी धरून ठेवू शकतात. त्यामध्ये असलेले हायल्यूरॉनिक आम्ल त्वचेत सहजपणे शोषले जाते. ते खोल थरांमध्ये प्रवेश करते, ज्यामुळे तीव्र हायड्रेशन आणि नैसर्गिक चमक मिळते..टोफूफक्त खाण्यासाठीच चविष्ट नाही तर त्वचेसाठीही उत्तम आहे. त्यात प्रथिने, कॅल्शियम, चरबी आणि व्हिटॅमिन ई भरपूर प्रमाणात असते. ते कोलेजन वाढवते, त्वचेची लवचिकता सुधारते आणि सुरकुत्या आणि बारीक छिद्रे कमी करते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.