AI app that changes nail color instantly: लहान मुलींपासून ते आजींपर्यंत, सगळ्याच महिलांना वेगवेगळ्या रंगाच्या नेल पॉलिश लावायला आवडतात. पण नेहमी एकच रंग सगळ्या कपड्यांवर साजेसा आणि छान दिसेल असं नाही. त्यामुळे सारखं सारखं नेल पॉलिश रिमुव्हरने किंवा सलॉनमध्ये जाऊन नवीन नेल पॉलिश लावावी लागते.पण आता त्याची कटकट कमी होणार आहे कारण फ्लोरिडामधल्या एका कंपनीने चक्क आधुनिक नखांचा शोध लावलाय, ज्यांचा रंग तुम्ही कुठेही आणि कधीही बदलू शकता. केवळ एका अॅपच्या मदतीने नखांचा रंग क्षणार्धात बदलता येणार आहे. या अॅपबद्दल जाणून घेऊया..काय आहे हे अॅप?या नव्या टेक्नोलॉजीमध्ये विशेष प्रकारच्या कोटिंग असलेल्या नखांचा वापर केला जातो, जे मोबाइल अॅपशी जोडलेले असतात. या अॅपच्या माध्यमातून मायक्रो-वोल्टेज नियंत्रित करून नखांचा रंग बदलता येतो. विशेष बाब म्हणजे, या डिजिटल नेल्समध्ये तब्बल ४०० वेगवेगळे रंग उपलब्ध असून, वापरकर्त्याला हवे तेव्हा आणि हव्या त्या ठिकाणी रंग बदलण्याची मुभा मिळते..उदाहरणार्थ, सकाळी कॉलेज किंवा ऑफिसला जाताना हलक्या रंगाचे कपडे घातले असतील तर नखांचा रंग बेज, न्यूड किंवा तुम्हाला हवा त्या रंगाचा ठेवता येतो. तर संध्याकाळी पार्टी, डेट किंवा विशेष कार्यक्रमासाठी लाल, गुलाबी किंवा गडद रंग निवडता येतो. हा बदल दिवसातून अनेक वेळा करता येऊ शकतो आणि खास गोष्ट म्हणजे कोणतीही नेल पॉलिश काढण्याची किंवा पुन्हा लावण्याची गरज पडत नाही. .तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून, प्रत्येक रंगासाठी विशिष्ट वोल्टेज पॅटर्न ठरवला गेला आहे. उदाहरणार्थ, एका विशिष्ट वोल्टेजमुळे लाल रंग निर्माण होतो, तर वोल्टेजमध्ये थोडासा बदल केल्यास हिरवा किंवा इतर रंग दिसू शकतो. अॅपच्या माध्यमातून हे वोल्टेज नखांपर्यंत पोहोचवले जाते आणि त्यानुसार रंग बदलतो..सौंदर्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, ही डिजिटल नेल टेक्नॉलॉजी फॅशन आणि ब्युटी इंडस्ट्रीमध्ये मोठा बदल घडवू शकते. पर्यावरणपूरक पर्याय, वेळेची बचत आणि वैयक्तिक पसंतीनुसार रंग बदलण्याची सोय यामुळे ही संकल्पना भविष्यात अधिक लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.एकूणच, नखांचा रंग हा आता केवळ सौंदर्याचा भाग न राहता, तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व्यक्तिमत्त्व व्यक्त करण्याचे आधुनिक माध्यम बनत आहे.