Airless Tire: हवा न भरता धावणारे टायर! एअरलेस तंत्रज्ञान किती सुरक्षित आणि टिकाऊ आहे? जाणून घ्या याची किंमत

Safety Features of Airless Tires: पंक्चर, हवा भरण्याचा त्रास आणि टायर फाटण्याची भीती या सगळ्यांना पर्याय म्हणून एअरलेस टायर समोर येत आहेत. हवा न भरता चालणारे हे टायर किती सुरक्षित आहेत, किती काळ टिकतात आणि त्यांची किंमत काय आहे, याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया
Safety Features of Airless Tires: गाडी चालवताना पंक्चर होणे ही प्रत्येक ड्रायव्हरसाठी मोठी डोकेदुखी असते. कधी रस्त्यावर अडकणे, कधी वारंवार हवा भरण्याची गरज किंवा एक नवीन तंत्रज्ञान उपाय सर्व समस्या सोडवण्यासाठी येऊ शकते, ते म्हणजे हवा नसलेले टायर.

