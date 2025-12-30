Airless Tire: हवा न भरता धावणारे टायर! एअरलेस तंत्रज्ञान किती सुरक्षित आणि टिकाऊ आहे? जाणून घ्या याची किंमत

Safety Features of Airless Tires: गाडी चालवताना पंक्चर होणे ही प्रत्येक ड्रायव्हरसाठी मोठी डोकेदुखी असते. कधी रस्त्यावर अडकणे, कधी वारंवार हवा भरण्याची गरज किंवा एक नवीन तंत्रज्ञान उपाय सर्व समस्या सोडवण्यासाठी येऊ शकते, ते म्हणजे हवा नसलेले टायर..सध्या ऑटोमोबाईल जगात टायर्सबद्दल मोठी चर्चा सुरू आहे. पण टायर कशाला म्हणतात? तुम्ही खरोखर ट्यूबलेस टायर चालवू शकता का? जाणून घ्या याबाबत सविस्तर माहिती.Indian Post: लिखित परीक्षा नाही! भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये स्टाफ कार ड्रायव्हर भरती; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम मुदत काय?.एअरलेस टायर म्हणजे काय?हवा नसलेले टायर्स बोटीला खऱ्या वाहनासारखे वाटतात, त्यामागील तंत्रज्ञान खूप आधुनिक आहे. किंवा टायरमध्ये हवा नसते. त्याऐवजी, विशेष रबर, प्लास्टिक आणि कृत्रिम पदार्थांपासून बनवलेल्या जाळीच्या रचना वापरल्या जातात. ही रचना वाहनाचे वजन सहजपणे वाहून नेते आणि टायरला आवश्यक लवचिकता देते.टायर पंक्चर का होत नाहीत?सामान्य किंवा ट्यूबलेस टायर्समध्ये हवा असल्याने पंक्चर होतात. ट्यूबलेस टायर्समध्ये हवा नसल्यामुळे, खिळा, काच किंवा तीक्ष्ण वस्तू टायरवर आदळली तरी त्याचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. यामुळे रस्त्यावर अचानक थांबणे टाळता येते आणि वाहन चालवणे अधिक विश्वासार्ह बनते..टिकाऊपणाएअरलेस टायर दीर्घकालीन वापरासाठी डिझाइन केलेले आहेत.हे टायर्स साधारणपणे ८० हजार ते १ लाख किलोमीटरपर्यंत वापरले जाऊ शकतात.पारंपारिक ट्यूबलेस टायर्स तुलनेने लवकर खराब होतात.यामुळे दीर्घकाळात टायर्स बदलण्याचा खर्च कमी होऊ शकतो.ट्यूबलेस टायर्स अजूनही लोकप्रिय आहेत का?ट्यूबलेस टायरमधील हवा प्रत्यक्षात तुलनेने सुरक्षित मानली जाते कारण पंक्चर झाल्यानंतर हवा हळूहळू बाहेर पडते. त्यामुळे, वाहनावरील नियंत्रण पूर्णपणे जात नाही. याच कारणामुळे सध्या बहुतांश कार आणि बाइकमध्ये ट्यूबलेस टायरच वापरले जातात..Computer Typing Exam: संगणक टंकलेखन परीक्षेतही आता सीसीटीव्ही; २०३ केंद्रांवर ‘झूम’द्वारे थेट देखरेख.हवा नसलेल्या टायर्सचे प्रमुख फायदेपंक्चर आणि स्फोट होण्याचा धोका जवळजवळ नाही.वारंवार देखभालीची आवश्यकता नाहीदाब तपासण्याची काळजी करण्याची गरज नाहीलांब टिकणारे टायरटायर कचरा कमी झाल्यामुळे पर्यावरणपूरक पर्याय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.