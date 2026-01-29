Airplane Engine Failure: उड्डाणादरम्यान विमानाचं इंजिन बंद पडलं तर नेमकं काय होतं? सत्य जाणून घ्या

Flight Safety: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारसह ४ जणांचे विमान विमान अपघातात २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथे निधन झाले आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळल आहे. यांच्या मृत्यूचं कारण म्हणजे विमान अपघात आहे..हे विमान VSR खाजगी कंपनीचे होते. पण आजकाल अनेक जण कामानिमित्त किंवा फिरण्याचा जाताना विमानाचा प्रवास करतात. विमानात बसल्यावर आपत्कालीन वेळेस कोणती काळजी घ्यावी हे सर्व माहिती एअर होस्टेजकडून सांगितलं जातं. पण याव्यतिरिक्त तुम्हाला काही महत्वाच्या गोष्टी देखील माहिती असणं आवश्यक आहे.अनेकांचं स्वप्न असतं की, एकदा तरी विमानात प्रवास केला पाहिजे. हजारो फुटांवरून संपूर्ण आकाश पाहावं. पण विमानात प्रवास करताना इंजिन बंद पडलं तर अचानक विमान खाली कोसळलं तर काय होईल. हे अनेकांच्या मानत भीती असते. चला तर जाणून घेऊया सर्व सर्व प्रश्नाचं उत्तर आजच्या या खास लेखातून.UGC Explainer: UGC म्हणजे काय? कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारी संस्था नेमकं काय करते? जाणून घ्या नवा नियम.आधुनिक विमानं कशी डिजाईन केली जातात?आजची कमर्शियल विमानं अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असतात. बहुतेक प्रवासी विमानं दोन किंवा अधिक इंजिन्ससह तयार केली जातात आणि एक इंजिन बंद पडलं तरी विमान सुरक्षितपणे उड्डाण सुरु ठेवू शकतं. इतकंच नाही, तर एका इंजिनवरही विमान नियोजित लँडिंग करू शकतं.उड्डाणात इंजिन फेल झालं तर पायलट काय करतात?पायलटांना अशा परिस्थितीसाठी सखोल आणि वारंवार प्रशिक्षण दिलेलं असतं. सिम्युलेटरमध्ये इंजिन फेल्युअर, खराब हवामान, आपत्कालीन लँडिंग अशा अनेक परिस्थितींचा सराव केला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्ष उड्डाणात असं काही घडलं, तर पायलट शांतपणे आणि ठराविक प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतात..सर्व इंजिन बंद पडली तर विमान खाली कोसळतं का?नाही. हे सर्वात मोठं गैरसमज आहे. इंजिन बंद झाली तर विमान थेट खाली कोसळत नाही. विमानाकडे ‘ग्लाइड’ करण्याची क्षमता असते. म्हणजेच, इंजिनशिवायही ते हवेत काही काळ स्थिरपणे पुढे सरकत राहू शकतं. उंचीवर असलेलं विमान इंजिन बंद झाल्यानंतरही साधारणपणे २० ते ३० मिनिटं हवेत राहू शकतं. या वेळेत पायलट जवळचा विमानतळ, रनवे किंवा सुरक्षित लँडिंगसाठी योग्य जागा शोधतात.ग्लाइडिंग म्हणजे नेमकं काय?जसं कागदी विमान किंवा पॅराग्लायडर मोटरशिवाय हवेत पुढे जातं, त्याच तत्त्वावर मोठी विमानंही काम करतात. योग्य वेग, योग्य कोन आणि नियंत्रण प्रणालींच्या मदतीने विमान सुरक्षितपणे खाली आणता येतं..Healthy Evening Snacks: ऑफिसमध्ये फिट राहायचंय? मग 4 PM साठी ‘हे’ 6 सुपर स्नॅक्स जवळ ठेवा.विमानप्रवास किती सुरक्षित आहे?आकडेवारीनुसार, विमानप्रवास हा आज उपलब्ध असलेल्या सर्व वाहतूक प्रकारांपैकी सर्वात सुरक्षित मानला जातो. आधुनिक विमानांमध्ये:मल्टिपल बॅकअप सिस्टीम्सअत्याधुनिक नेव्हिगेशन आणि कंट्रोल यंत्रणासतत तांत्रिक तपासणीप्रशिक्षित आणि अनुभवी पायलट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.