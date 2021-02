फेकू नका लिंबाचे साल, पाहा त्वचेसाठी किती उपयोगी आहे...

लिंबाचा वापर आपण नेहमी जेवणात आणि आपल्या चेहऱ्यासाठीही करत असतो. त्वचेसाठी लिंबाचा वापर नक्की कसा केला जातो आणि चेहऱ्यावर लिंबू लावण्याचे फायदे नक्की काय आहेत हे पूर्णपणे आपल्या सगळ्यांनाच माहीत नाही. लिंबाच्या सालामध्ये व्हिटॅमिन सी आढळतो. लिंबूची साले बहुतेक वेळा फेकून दिली जातात. परंतु तुम्हाला माहिती आहे काय की तुम्ही लिंबाची साल सोलून त्वचेच्या टॅनिंगच्या समस्येवर मात करू शकता. लिंबामध्ये अँटी-बॅक्टेरियाचे गुणधर्म असतात जे मुरुम कमी करण्यास मदत करतात. लिंबाच्या फळाची साल वापरुन त्वचा मऊ आणि निरोगी बनते. लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी असते, जे त्वचेचे मॉइश्चरायझर म्हणून कार्य करते. लिंबाचा वापर करून चेहर्‍याच्या बारीक ओळी कमी केल्या जातात. आम्हाला लिंबूच्या सालाचे फायदे आणि उपयोग जाणून घ्या. लिंबाच्या सालाची पूड लिंबाची साल वापरण्यासाठी प्रथम फळाची साल सोडा आणि वाळवा. यानंतर फळाची साल बारीक करून घ्या. लिंबाच्या सालाची भुकटी एका पात्रात ठेवा. आपण हे पावडर जसे लिप बाम आणि क्लीन्सर वापरू शकता. लिंबाच्या सालाची पावडक

शुगर स्क्रब

लिंबाच्या फळाची साल पावडर शरीर आणि चेहरा स्क्रबसाठी वापरली जाऊ शकते. लिंबाच्या सालाच्या पावडरमध्ये साखर मिसळा. त्यात नारळ आणि मध मिसळून तुम्ही चांगली पेस्ट बनवू शकता. आंघोळ करण्यापूर्वी आपण हे स्क्रब वापरू शकता. चेहऱ्याची थकावट दूर करण्यासाठी आपण फेस स्क्रब वापरू शकता. फेस पॅक कसा बनवायचा

तेलकट त्वचेसाठी लिंबाच्या सालापासून बनविलेले फेसपॅक खूप फायदेशीर आहे. उन्हाळ्यात तेलकट त्वचेच्या स्त्रिया मुरुम आणि पुरळांबद्दल खूपच काळजीत असतात. अशा वेळी आपण लिंबू फेस पॅक वापरू शकता. लिंबाचा फेस पॅक करण्यासाठी एक चमचा हरभरा पीठ आणि अर्धा चमचा लिंबाच्या सालाची पूड आणि गुलाब पाणी घ्या. हे सर्व मिक्स करावे आणि चांगली पेस्ट बनवा. यानंतर ही पेस्ट चेहर्‍यावर लावा. 20 मिनिटांनंतर चेहरा धुवा. यामुळे तुमची त्वचा चमकत व निरोगी होईल. (डिस्क्लेमर ः ही माहिती सामान्य आहे. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.) संपादन - विवेक मेतकर

