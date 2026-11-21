डॉ. मृदुला आपटे ; क्लिनिकल सायकोलॉजिस्टसिमरनचं वजन झपाट्याने व खूप कमी झालं होतं. सामान्यत: तिला इतर कोणती आरोग्य समस्याही नव्हती. तरी असं का झालं?... याचं उत्तर तिच्या मनात सापडलं.सिमरनला वयाच्या बाराव्या वर्षी मासिक पाळी सुरू झाली. त्यानंतर ती आपल्या दिसण्याबद्दल आणि वजनाबद्दल अधिकच जागरूक झाली. आजूबाजूचे लोक कधी कधी तिला जाड किंवा स्थूल म्हणत. मग तिने हळूहळू खाणं कमी करायला सुरुवात केली. कमी खाण्यामुळे आपल्याला खाण्याच्या इच्छेवर नियंत्रण मिळवता येतंय, ही भावना तिला आवडू लागली. काही महिन्यांतच ती प्रमाणापेक्षा खूपच बारीक दिसू लागली आणि आजी-आजोबांना काळजी वाटू लागली..खरंतर आजी-आजोबांच्या हे आधीही लक्षात आलं होतं आणि ते तिला सतत समजावून सांगत होते. सिमरनच्या आई-वडिलांचा काही वर्षांपूर्वी एका मोटार अपघातात मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून ती तिच्या आईच्या आई-वडिलांकडे राहात होती. ते प्रेमळ आणि समजूतदार असल्यामुळे सिमरनने आई-वडिलांच्या निधनाचं दुःख चांगल्या प्रकारे पचवलं होतं. तिच्या संगोपनात काही अडचण नव्हती. डॉक्टरांनी सिमरनला मानसोपचारतज्ज्ञांकडे घेऊन जाण्याचा सल्ला दिल्यावर आजी-आजोबा गोंधळले.‘‘आम्ही सिमरनचा सांभाळ करण्यात कुठली कसर ठेवलेली नाही. ती शाळेतही चांगली आहे. तिला काही जवळचे मित्र-मैत्रिणी आहेत. घरातल्या आणि शेजारच्या वडीलधाऱ्या माणसांना ती मदत करते. अशा मुलीला मानसिक समस्या कशी काय असू शकते?’’ आजोबांनी बालरोगतज्ज्ञांना विचारलं. डॉक्टर म्हणाले, ‘‘प्रत्येक मानसिक समस्या घरातल्या वातावरणामुळे किंवा आजूबाजूच्या परिस्थितीमुळेच निर्माण होते असं नाही. काही समस्या वेगळ्या स्वरूपाच्या असतात. एखाद्या व्यक्तीवर आलेल्या प्रतिकूल प्रसंगाचा ती कसा विचार करते, त्यातून काय अर्थ काढते, त्यांना कसं सामोरी जाते, यांवर बरंच काही अवलंबून असतं. सिमरनच्या बाबतीत तिच्या आयुष्यात घडलेल्या अनेक गोष्टींचा हा एकत्रित परिणाम असू शकतो. तिला ‘अॅनोरेक्सिया’ हा खाण्याच्या सवयीशी संबंधित विकार जडला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे योग्य वेळी तज्ज्ञांची मदत घेणं हाच शहाणपणाचा मार्ग आहे.’’.उपचारांचा मार्गमानसोपचारतज्ज्ञांनीही आजी-आजोबांना आश्वस्त केलं. सिमरनला जडलेल्या ‘अॅनोरेक्सिया नर्व्होसा’ या विकारावर उपचार करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असं त्यांनी सांगितलं. सिमरनलाही आपल्याला नेमका काय त्रास होतोय, हे समजत नव्हतं. आपल्यात काहीतरी बिनसलं आहे, याची जाणीव मात्र तिला झाली होती. तिच्या सगळ्या मैत्रिणींना आणि घरच्यांना ती खूपच बारीक झाल्याचं जाणवत होतं; पण तरीही तिला स्वतःचं शरीर जाडच वाटत होतं! असं का होतंय, याचा शोध घेताना मानसोपचारतज्ज्ञांना काही गोष्टी समजल्या.सिमरनला मोकळा वेळ मिळाला की ती व्यायाम करायची. तिच्या आहारात प्रामुख्याने उकडलेल्या पदार्थांचाच समावेश असायचा. एवढंच नव्हे, तर कधी तरी ती मैत्रिणींच्या वाढदिवसाच्या पार्ट्यांना जायची आणि तिथे थोडं खायची, पण घरी परतल्यावर मुद्दाम उलटी करून खाल्लेलं बाहेर काढायची. असं केल्यामुळे आपलं वजन वाढणार नाही, असं तिला वाटत होतं..मानसोपचारतज्ज्ञांनी सिमरनवर उपचार करताना ‘कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपी’ (सीबीटी)चा वापर केला.कुटुंबातील काही विशिष्ट परस्परसंबंध आणि वागणुकीच्या पद्धती नकळत सिमरनची समस्या टिकवून ठेवत असल्याचं लक्षात आलं. कौटुंबिक समुपदेशनाच्या माध्यमातून त्यावर काम करण्यात आलं. सिमरनच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अनेक महिने लागले. त्यासाठी तज्ज्ञांची एक संपूर्ण टीम काम करत होती; पण अखेर त्यांना यश आलं.आता सिमरन स्वतःकडे एका नव्या दृष्टिकोनातून पाहू लागली. इतर लोक काय म्हणतात, याचा तिच्यावर पूर्वीसारखा परिणाम होणार नव्हता. या सगळ्या प्रवासात तिला स्वतःबद्दल अनेक गोष्टी नव्याने समजल्या होत्या. आयुष्यातील नव्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी ती आता पूर्णपणे तयार होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.