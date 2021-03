लोण्यासारखी त्वचा मिळवण्यासाठी चेहऱ्यावर लावा मलाई

पुणे : जुन्या काळात क्रिम आणि लोशन नसताना लोक मलाई आणि देशी तूपासारख्या औषधाने आपली त्वचा मऊ आणि हायड्रेट ठेवत असत. काहींना त्वचेवर तूप लावणे शक्य नाही. कारण एकाला तुपाचा वास आवडत नाही तर दुसर्‍याला सर्वत्र शुद्ध तूप सापडत नाही. आपली त्वचा नैसर्गिकरित्या मऊ ठेवणे आपल्या हातात आहे. येथे आम्ही आपल्याला त्वचेवर मलई लावण्याचे फायदे, त्याचा योग्य मार्ग आणि आणखी एक पारंपारिक पद्धत सांगत आहोत जी आपल्याला सर्वकाळ चमकदार त्वचा ठेवण्यास मदत करेल. बाळाच्या मऊ त्वचेप्रमाणेच ही आपली त्वचा अगदी मऊ बनवेल. वास्तविक, मलई दुधापासून तयार केली जाते, म्हणून त्यात प्रथिने आणि लॅक्टिक अॅसिडची चांगली मात्रा असते. याव्यतिरिक्त, हे नैसर्गिकयुक्त दुधापेक्षा बरेच प्रभावशाली आहे. म्हणून, हे त्वचा कोमल ठेवण्याचे कार्य करते. नैसर्गिक उपचार करते मलई मलई आपल्या त्वचेवर एक नैसर्गिक रोग बरा करण्यासाठी कार्य करते. हे आपल्या त्वचेच्या पेशींना ओलावा देते आणि त्यामध्ये आर्द्रता देखील ठेवते. यामुळे हिवाळ्यामध्ये आपल्या त्वचेत कोरडेपणा येत नाही. म्हणजेच आपली त्वचा मृत पेशी आणि त्वचेच्या खाज सुटण्याच्या समस्येपासून सुरक्षित ठेवते. पूर्ण शरीरावर लावू शकता मलाई आपण फक्त आपल्या चेहर्‍यावर आणि मानांवर मलई वापरू शकता असे अजिबात नाही. आपण संपूर्ण शरीरावर लोशन सारखी मलई देखील लावू शकता. आपल्या गरजेनुसार आपण लिंबाच्या रसाचे काही थेंब किंवा गुलाबाच्या पाण्याचे काही थेंब त्यात घालून शरीरावर लावू शकता. जर आपल्या त्वचेवर कोरडेपणा येत असेल तर गुलाबाच्या पाण्याचे काही थेंब मलईमध्ये घाला. जर आपल्या त्वचेवर लहान बारीक पुरळ किंवा खाज सुटण्याची समस्या असेल तर काही थेंब लिंबाचा रस मलईमध्ये मिसळा. मग हे मिश्रण त्वचेवर लावा आणि कमीतकमी अर्ध्या तासानंतर आंघोळ करा. हे आपल्या त्वचेवरील खाज सुटण्यासाठी आणि मुरुमांचा त्रास दूर करेल. मलई व्यतिरिक्त ही पद्धत देखील आहे मलईशिवाय आपण त्वचा सुंदर आणि निरोगी बनविण्यासाठी अधिक पारंपारिक मार्ग अवलंबू शकता. यासाठी आपल्याला त्वचेवर मोहरीच्या तेलाची मालिश करा. आंघोळीच्या किमान अर्धा तास आधी हे तेल शरीरावर लावा आणि नंतर कोमट पाण्याने आंघोळ करा. जुने लोक रोज मॉलिश करत होते सहसा कोमट पाण्याने आंघोळ केल्याने त्वचेत कोरडेपणा येतो. पण मोहरीचे तेल लावल्यानंतर आंघोळ केल्याने त्वचेत कोरडेपणा येत नाही. मोहरीचे तेल एक बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आहे. तसेच तुमची त्वचा बर्‍याच आजारांपासून वाचवण्याचे काम करते. जुन्या काळात सर्व लोक ही पद्धत वापरत असत आणि त्यांची त्वचा काचेसारखे चमकत असायची.

