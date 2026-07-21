तुमच्या मुलांना आवडणारे रंगीत पापड सुरक्षित आहेत का? खायला देण्यापूर्वी वाचा 'ही' महत्त्वाची माहिती

तामिळनाडू सरकारने जास्त प्रमाणात कृत्रिम रंग वापरून बनवलेल्या रंगीत पापडांच्या उत्पादन, साठवण, विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. अन्न सुरक्षा विभागाच्या तपासणीत काही उत्पादक पापड अधिक आकर्षक दिसावेत म्हणून परवानगी नसलेले कृत्रिम रंग वापरत असल्याचं आढळलं. हे रंग FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) च्या नियमांच्या विरोधात असल्याने सरकारने ही कारवाई केल्याचं समोर आलं आहे..रंगीत पापडांवर बंदी का घालण्यात आली?तपासणीदरम्यान अनेक रंगीत पापडांमध्ये कृत्रिम रंगांचे प्रमाण ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले. काही नमुन्यांमध्ये अन्नासाठी परवानगी नसलेले रंगही वापरले जात असल्याचे आढळले. हे पापड विशेषतः मुलांना आकर्षित करण्यासाठी चमकदार रंगात तयार केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..रंगीत पापड खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे का?प्रत्येक रंगीत पापड धोकादायक असतो असे नाही. मात्र, अन्नासाठी मंजुरी नसलेले किंवा जास्त प्रमाणात कृत्रिम रंग वापरून तयार केलेले पापड नियमित खाल्ल्यास आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतात..तज्ज्ञांच्या मते अशा पापडांचे जास्त सेवन केल्यास:पचनाच्या तक्रारी होऊ शकतात.त्वचेची अॅलर्जी किंवा खाज येऊ शकते.काही प्रकरणांमध्ये मूत्रपिंडांवर (किडनी) परिणाम होण्याचा धोका वाढू शकतो.मुलांमध्ये अतिचंचलपणा (Hyperactivity) वाढू शकतो.काही संशोधनांनुसार, मुलांमध्ये Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) ची लक्षणे वाढण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जाते..सर्व रंगीत पापड टाळावेत का?नाही. FSSAI ने मंजूर केलेले फूड-ग्रेड रंग योग्य प्रमाणात वापरून तयार केलेले पापड सुरक्षित मानले जातात. त्यामुळे प्रत्येक रंगीत पापड हानिकारक असतो, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. समस्या फक्त नियमांचे उल्लंघन करून तयार केलेल्या उत्पादनांची आहे..FSSAI ने ग्राहकांना काय सल्ला दिला?FSSAI ने ग्राहकांना शक्यतो उडीद डाळ, तांदळाचे पीठ किंवा पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेले पापड खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, मुलांना आकर्षित करणाऱ्या अतिशय चमकदार रंगांच्या पापडांऐवजी दर्जेदार आणि विश्वासार्ह ब्रँडची उत्पादने निवडावीत, असेही सांगितले आहे..ग्राहकांनी कोणती काळजी घ्यावी?पॅकेटवरील घटक (Ingredients) आणि लेबल नीट वाचा.FSSAI परवाना क्रमांक असलेले उत्पादन निवडा.अतिशय भडक रंगाचे पापड खरेदी करणे टाळा.विश्वासार्ह ब्रँड किंवा पारंपरिक पद्धतीने तयार केलेले पापड वापरा.लहान मुलांना अशा रंगीत स्नॅक्सचे जास्त सेवन करू देऊ नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.