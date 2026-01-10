संवादु तोची दशनु

डॉ. यशोधन साखरे आळंदीरोजच्या जीवनामध्ये अनेकदा वाद-विवादास सामोरे जावे लागते. तो कधी कौटुंबिक पातळीवरचा, तर कधी दोन देशांमधील म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा असतो. या वाद-विवादाचे कारण कधी कधी परिस्थिती असते, मात्र अनेकदा संवादाचा अभाव अथवा किंवा चुकीच्या पद्धतीने साधला गेलेला संवाद हा वाद-विवादांच्या मागचे कारण असते. .संवाद हा योग्य पद्धतीने साधणे आवश्यक आहे. तो साधावा कसा? साधारणपणे समज असा आहे की वाक् पटुता, वाक् चातुर्य, मुत्सद्दीपणा यांद्वारे योग्य रीतीने संवाद सहजपणे साधणे शक्य आहे. पण हा समज पूर्णतया योग्य नाही. संवाद साधण्यासाठी ज्या दोघांमध्ये संवाद साधायचा आहे त्यांची मनोभूमिका महत्त्वाची आहे. ज्या दोघांमध्ये संवाद साधायचा आहे, त्यांपैकी कोणी स्वतःला श्रेष्ठ आणि दुसऱ्याला हीन, कनिष्ठ समजत असेल अथवा स्वतःला कनिष्ठ दुसऱ्याला श्रेष्ठ समजत असेल, तर योग्य संवाद साधणे घडत नाही..ज्या दोघांमध्ये संवाद साधायचा आहे ती व्यक्ती अथवा राष्ट्र असो, त्यांच्यात समानतेचा, साम्याचा धागा असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय उपदेश करता येतो, परंतु संवादासाठी साम्य अत्यंत आवश्यक आहे. श्रीमद्भगवद्गीतेचा विचार केल्यास श्रीकृष्णार्जुन संवाद आहे. अजून बारकाव्याने सांगायचे झाले तर विश्वामधील सर्वश्रेष्ठ संवाद कोणता असेल तर तो आहे श्रीमद्भगवद्गीता. हा संवाद ज्या श्रीकृष्णार्जुनांमध्ये आहे त्यांच्या स्वरूपाचा विचार केला तर श्रीकृष्ण हे साक्षात नारायण आहेत आणि अर्जुन हा नर आहे. म्हणजेच एक सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान ईश्वर आहे आणि दुसरा अल्पज्ञ-अल्पशक्तिमान मानव आहे. मग हा संवाद कसा साधला गेला? याचे उत्तर असे आहे, की भगवान श्रीकृष्ण हे नारायण स्वरूप असले तरी नर अशा अर्जुनाच्या पातळीवर येतात आणि त्याच्या मनोभूमिकेचे हळूहळू उन्नयन करून नारायणाच्या स्वरूपापर्यंत घेऊन जातात. म्हणूनच हा श्रीकृष्णार्जुन संवाद सर्वश्रेष्ठ संवाद आहे..कौटुंबिक व्यवस्थेत पती-पत्नी यांच्या संवादातही एक स्वतःला श्रेष्ठ आणि दुसऱ्यास कनिष्ठ समजत असल्यास संवाद साधणे अशक्य होते. दोन देशांच्या बाबतीतही हेच आहे. संवादाचे वर्म माऊली भावार्थदीपिकेत पहिल्या अध्यायात मंगलाचरण करताना, श्रीगणेशाचे वर्णन करताना सहजतेने सांगून जातात. श्री गणेशाचा एक खंडित आणि एक स्वस्थानि विराजित असलेला दात आहे. स्वस्थानी विराजित असलेल्या दाताचे वर्णन करताना माऊली म्हणतात-.‘संवादु तोची दशनु । जो समता शुभ्रवर्णु ॥’माऊली रुपकाच्या द्वारे सांगतात, की गणेशाचा स्वस्थानी असलेला दात म्हणजे संवाद होय आणि त्याचा पांढरा शुभ रंग हा मनामधील समतेचा द्योतक आहे. म्हणजेच मनात असलेला समतेचा भाव आणि आणि संवाद यांचा अन्योन्य संबंध आहे. संवाद साधण्यासाठी जसा समानतेचा भाव आवश्यक आहे, तद्वत मनाचा शुभ्रपणा म्हणजेच विकाररहितता निष्कपटता आवश्यक आहे. माऊलींची भावार्थदीपिका हा गुरू-शिष्य संवाद आहे. अमृतानुभव हा सिद्ध संवाद आहे. चांगदेव पासष्टी हा कोऱ्या पत्राचे दिलेले उत्तर-रूप संवाद आहे..एकंदरीत विचार करता असे दिसते, की संवाद साधण्यासाठी वाक्पटुतेबरोबर समानतेची, अविकारीपणाची, निष्कपटतेची मनोभूमिका अनिवार्य आहे. अशा प्रकाराने श्री ज्ञानराज माऊलींनी संवादाचे वर्म सहजतेने श्री गणेशाच्या रूपकात सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.