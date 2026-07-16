अर्थपूर्ण पर्स : नियोजनाला पर्याय नाही

कविता खटावकरएक काळ असा होता, की स्त्रिया फक्त चूल आणि मुलांच्या विश्वातच रमायच्या. आजही माझी आई सहजपणे म्हणते, ‘‘अगं, मला काय कळतं त्यातलं?’’ विशेषतः पैशांच्या बाबतीत अनेक स्त्रिया स्वतःहूनच मागे राहायच्या; पण माझ्या आयुष्यात मात्र परिस्थितीने मला आर्थिक व्यवस्थापनाचे धडे अगदी जवळून शिकवले. लग्नानंतर घराची आर्थिक परिस्थिती फारशी सुस्थितीत नव्हती. नवऱ्याचा पगार बँकेचे हप्ते, सोसायटीचे खर्च आणि इतर जबाबदाऱ्यांमध्ये जात असे. उरलेली रक्कम तो माझ्या हातात देत असे आणि त्या पैशांत संपूर्ण महिना सांभाळायचा असे. घरभाडे, पाहुणचार, सासू-सासऱ्यांची औषधे, मुलांच्या गरजा, घरखर्च - सगळ्याचे नियोजन त्या मर्यादित पैशांत करावे लागायचे..सुरुवातीचे काही महिने हातात काहीच शिल्लक राहत नसे; पण मनात एक ठाम विचार होता - बचत केलीच पाहिजे. मग मी प्रत्येक खर्चाकडे नव्याने पाहू लागले. कुठे कपात करता येईल, कुठे उगीच खर्च होतो आहे, कोणत्या गोष्टीशिवाय भागू शकते याचा विचार करू लागले. कारण मला माहिती होते, की येणारा पैसा खूप वाढणार नाही; पण खर्च वाढत राहणार, त्यामुळे आहे त्या पैशाचे योग्य व्यवस्थापन करणे हेच माझ्या हातात आहे.हळूहळू मला मार्ग सापडत गेले आणि एक दिवस महिन्याच्या शेवटी शंभर रुपये शिल्लक राहिले. आजच्या काळात ती रक्कम कदाचित फार मोठी वाटणार नाही, पण त्या वेळी ती माझ्यासाठी खूप मोठी आर्थिक उपलब्धी होती. त्या शंभर रुपयांनी मला आत्मविश्वास दिला, की योग्य नियोजन केले, तर बचत अशक्य नाही..त्यानंतर प्रत्येक खर्चाचे नियमन करण्याची सवय लागली. कोणता खर्च आवश्यक आहे, कोणता पुढे ढकलता येईल, कोणत्या जबाबदारीसाठी आधीपासून तरतूद करावी लागेल याचा विचार करू लागले. मुलांची शाळेची फी असो, घरातील एखाद्याचे आजारपण असो किंवा अचानक आलेली गरज - त्यासाठी आधीपासून तयारी ठेवण्याचा प्रयत्न केला..या प्रवासात एक गोष्ट खूप महत्त्वाची ठरली, माझ्या नवऱ्याने माझ्यावर ठेवलेला विश्वास. त्याने घराच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या माझ्याकडे सोपवल्या आणि त्या विश्वासामुळेच मी स्वतःला सिद्ध करू शकले. पैसा कमावणारा एक असतो; पण त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणारा दुसरा असतो. दोघांच्या सहकार्यामुळेच संसाराचा गाडा सुरळीत चालतो. आज मागे वळून पाहताना वाटते, की माझी पर्स फक्त पैशांनी भरलेली नव्हती; ती जबाबदारी, नियोजन, संयम, दूरदृष्टी आणि विश्वास यांनी भरलेली होती. म्हणूनच ती माझ्यासाठी केवळ पर्स नव्हती, तर आयुष्याने दिलेल्या अनुभवांची आणि आत्मविश्वासाची एक अर्थपूर्ण शिदोरी होती. घर सांभाळताना शिकलेले अर्थकारण हे कोणत्याही पदवीपेक्षा कमी नसते; कारण ते जीवन जगण्याची कला शिकवते. आजही माझी दर महिन्याचा हिशोब लिहण्याची सवय अव्याहतपणे चालू आहे. तसेच कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या बचतीची सर्व माहिती माझ्याकडे तपशीलवार लिहिलेली असते. त्यामुळे कोणतेही आर्थिक नियोजन करताना या गोष्टींचा खूप उपयोग होतो..‘अर्थ’पूर्ण पर्सआर्थिक क्षेत्राशी संबंधित एखादी गोष्ट आत्मसात करणं आणि तिच्या वापर केल्यामुळे स्वतःचे काही कानमंत्र तयार करणं या गोष्टींमुळे घराचं आर्थिक आरोग्यही सुधारतं. एखाद्या छोट्या आर्थिक सल्ल्यामुळे आयुष्य बदलून गेलं असंही असू शकतं. घरातली इन्व्हेस्टमेंट माहीत असणं, योग्य सेव्हिंग करणं, यूपीआय पेमेंटसाठी काही नियम घालून घेणं यांच्याशी संबंधित काही कानमंत्र किंवा खास अनुभव तुमचे आहेत का? तर मग आम्हाला ते नक्की लिहून पाठवा.शब्दमर्यादा चारशे शब्द.मजकूर पाठवण्यासाठीचा पत्ता : maitrin@esakal.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.