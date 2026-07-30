अर्थपूर्ण पर्स : बचत : सुखी संसाराचा योग्य मार्ग

प्रा. डॉ. अनिता मुदकण्णाबचत नेहमीच माझ्या आवडीचा विषय. अगदी लहानपणापासूनच आजीच्या संस्कारात छोट्या छोट्या बचती कशा करायच्या, हे शिकायला मिळालं. रविवारच्या बाजारामध्ये मी भाजी विकायला जायची. त्या विकायच्या, बाजार करायचा आणि मग घरी आल्यानंतर आजी दहा रुपये द्यायची. ते दहा रुपये मातीनं बनवलेल्या गल्ल्यात टाकायचे. तो गल्ला कधी भरेल या विचारानं प्रत्येक वेळी उत्साहात काम करायचं आणि कामाचा मोबदला त्या गल्ल्यात टाकायचा, असा प्रघात होता. त्यामुळे कोणतंही काम न लाजता प्रामाणिकपणे करण्याची सवय तर लागलीच; पण तो विनाकारण खर्च करायचा नाही याची चांगलीच सवय लागली आणि ती सवय आयुष्यभर सोबत बनून राहिली..गल्ला फोडला, की एकूण जमा झालेल्या पैशाचा हिशेब लक्षात यायचा आणि मोजलेले पैसे आजीला द्यायचे. आजी त्यावेळी ते इतरांना व्याजदराच्या रूपात द्यायची आणि पैसा वाढत जायचा. असं करत करत सुमारे दीड हजार रुपये जमा झाले आणि लग्नाच्या अगोदर मोत्याची माळ त्या पैशात खरेदी केली. इतकंच नाही, तर शिकायला असताना खर्चासाठी पैसे दिले असले, तरी दयानंद कॉलेज ते गंजगोलाई, लातूर इतका लांब पल्ला चालत जायचे आणि ती बचत फळं घेण्यासाठी वापरायचे. नंतर हीच सवय विनाअनुदानित कॉलेजमध्ये काम करताना महत्त्वाची ठरली आणि संसाराचा गाडा पेलताना फार महत्त्वाची भूमिका त्याने बजावली..आत्ता पगार, पैसा असूनही बचत करण्याची सवय काही मोडली नाही. पतीनं खर्चासाठी दिलेल्या रकमेतून काहीशी रक्कम वर्षभर जमा करायची आणि त्यातून आपल्याच नवऱ्याला वाढदिवशी सोन्याची अंगठी द्यायची ही सवय आजतागायत बंद केली नाही. वास्तवात पगार कितीही जमा झाला, तरी आपल्या खर्चातून बचत आणि त्यातून दिलेली भेट याचं मोल फार वेगळं आहे आणि त्याचा आनंदसुद्धा!.हेच अनुकरण आज माझ्या मुलीही करतात आणि असं वाटतं, की बचतीचं हे सूत्र वाढत जाईल. आर्थिक सक्षमीकरणाची धडे छोट्या छोट्या गोष्टीतून शिकता आलेच; परंतु मुलींनाही देता आले, याचाही अधिक अभिमान वाटतो. बचत वर्तमानात स्थिरता देते आणि भविष्य दृढ करते हे नक्की..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.