खरा आत्मविश्वास चेहऱ्यावर नाही, विचारांमध्ये असतो! महिलांसाठी खास प्रेरणादायी विचार

अश्विनी आपटे- खुर्जेकरSelf-Identity : आजच्या आधुनिक, वेगवान आणि सतत बदलणाऱ्या जगामध्ये महिला अनेक भूमिका निभावतात. व्यावसायिक, आई, पत्नी, मुलगी, मैत्रीण, उद्योजिका, नेतृत्व करणारी व्यक्ती या सगळ्या भूमिका निभावताना अनेकदा एक महत्त्वाची गोष्ट मागे पडते- स्वतःची ओळख, स्वतःची इमेज आयडेंटिटी. आपण इतरांसाठी खूप काही बनतो; पण स्वतःसाठी नेमकं कोण आहोत याचा विचार करायला मात्र वेळच उरत नाही..मागच्या वर्षभरात आपण व्यक्तिमत्त्व, संवाद, भावनांचं संतुलन, आत्मविश्वास, पेहराव, देहबोली तुलना, प्रगती अशा अनेक विषयांवर बोललो. या सगळ्यांचा एकत्रित अर्थ काय? तो म्हणजे स्वतःची प्रतिमा ओळख (इमेज आयडेंटिटी) जाणीवपूर्वक घडवणं..'इमेज आयडेंटिटी' म्हणजे नेमकं काय?इमेज आयडेंटिटी म्हणजे केवळ बाह्य सौंदर्य, कपडे किंवा ग्रुमिंग नसून, ती आहे-१. तुम्ही ज्या प्रकारे स्वतःला सादर करता.२. तुमच्या उपस्थितीनं निर्माण होणारी ऊर्जा३. तुमचा आत्मविश्वास, शांतपणा आणि स्पष्टता४. तुमचा संवाद, देहबोली आणि भावनांचं व्यवस्थापन५. तुम्ही स्वतःला कसं पाहता..ही ओळख एका दिवसात तयार होत नाही. ती रोजच्या छोट्या सवयी मधून, निर्णयांमधून आणि स्वतःशी असलेल्या नात्यातून घडत जाते.'इमेज आयडेंटिटी' का महत्त्वाची?आजकालच्या महिला दृश्यात्मकदृष्ट्या जास्त उपस्थिती दाखवणाऱ्या दिसतात आणि त्या जास्त जबाबदाऱ्या सांभाळतात. मात्र, त्याचबरोबर त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा, त्यांची होणारी तुलना आणि त्यांच्यावर होणारी टीकासुद्धा वाढली आहे. अशा परिस्थितीत स्वतःची ठाम ओळख नसेल, तर आपण इतरांच्या मतांवर, ग्राह्यतेवर आणि समाजाच्या चौकटींवर अवलंबून राहतो..जेव्हा तुमची प्रतिमा ओळख स्पष्ट असते तेव्हातुम्ही कोण आहात याबद्दल संभ्रम राहत नाही.तुम्हाला काय चालतं आणि काय नाही याची सीमा ठरते.आत्मविश्वास आतून येतो; तो दाखवावा लागत नाही.इतरांकडून मिळणारा आदर नैसर्गिकपणे वाढतो.मैत्रिणींनो, तुमची प्रतिमा ओळख घडविताना या गोष्टी लक्षात ठेवा.स्वतःची तुलना इतरांशी न करता स्वतःच्याच प्रवासाशी करा.पेहराव, संवाद कौशल्य आणि वर्तन यामध्ये सातत्य ठेवा.भावनांचं संतुलन आणि विराम घ्यायची सवय जोपासा.छोट्या प्रगतीला कमी लेखू नका. कारण रोज एक टक्का बदलही मोठा परिणाम करतो.स्वतःचं सामर्थ्य ओळखा आणि त्यावर काम करा..प्रतिमा ओळख म्हणजे परिपूर्ण दिसणं नाही, तर वास्तव, स्पष्ट आणि आत्मविश्वासी असणं. या संपूर्ण लेख मालिकेचा एकच उद्देश होता, तो म्हणजे- महिलांनी स्वतःकडे नव्या नजरेने पाहावं. स्वतःला सुधारण्याची, घडवण्याची आणि स्वतःची ओळख ठामपणे निर्माण करण्याची सुरुवात करावी. लक्षात ठेवा, तुमची प्रतिमा ओळख ही तुमची शक्ती आहे, ती जाणीवपूर्वक घडवली तर, आयुष्य अधिक सुंदर आणि आत्मविश्वास पूर्ण होतं. आणि हो, जर या प्रवासात तुम्हाला दिशा, स्पष्टता किंवा वैयक्तिक मार्गदर्शन हवं असेल, तर योग्य मदत घेणं, हीसुद्धा आत्मविश्वासाचीच खूण आहे.खरे राहा, ठाम राहा, स्वतःसारखे राहा..