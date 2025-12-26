लाइफस्टाइल

खरा आत्मविश्वास चेहऱ्यावर नाही, विचारांमध्ये असतो! महिलांसाठी खास प्रेरणादायी विचार

Ashwini Apte : भूमिकांच्या पलीकडे जाऊन स्वतःची वास्तव आणि ठाम प्रतिमा कशी निर्माण करावी, याचे मर्म सांगणारा हा प्रेरणादायी लेख आहे
अश्‍विनी आपटे- खुर्जेकर

Self-Identity : आजच्या आधुनिक, वेगवान आणि सतत बदलणाऱ्या जगामध्ये महिला अनेक भूमिका निभावतात. व्यावसायिक, आई, पत्नी, मुलगी, मैत्रीण, उद्योजिका, नेतृत्व करणारी व्यक्ती या सगळ्या भूमिका निभावताना अनेकदा एक महत्त्वाची गोष्ट मागे पडते- स्वतःची ओळख, स्वतःची इमेज आयडेंटिटी. आपण इतरांसाठी खूप काही बनतो; पण स्वतःसाठी नेमकं कोण आहोत याचा विचार करायला मात्र वेळच उरत नाही.

