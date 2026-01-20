Risky Night Searches : रात्रीच्या वेळेस इंटरनेटवर चुकूनही सर्च करू नका 'या' 5 वेबसाइट, नाहीतर आयुष्यातून उठाल

इंटरनेटच्या युगात माहिती मिळवणे सोपे झाले असले तरी रात्रीच्या वेळी काही गोष्टी सर्च करणे तुमच्या सुरक्षिततेसाठी आणि मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. रात्रीच्या वेळी चुकूनही सर्च करू नयेत अशा ५ महत्त्वाच्या वेबसाइट्स किंवा विषयांबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत...डार्क वेब आणि बेकायदेशीर लिंक्स (Dark Web)रात्रीच्या वेळी चुकूनही डार्क वेब किंवा '.onion' डोमेन असलेल्या वेबसाइट्स शोधण्याचा प्रयत्न करू नका. या वेबसाइट्स सामान्य सर्च इंजिनवर दिसत नाहीत परंतु त्यांच्याबद्दल माहिती शोधताना तुम्ही अनवधानाने हॅकर्सच्या जाळ्यात अडकू शकता. डार्क वेबवर अमली पदार्थांची विक्री, बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे आणि वैयक्तिक डेटाची चोरी असे गुन्हे चालतात. अशा साइट्सवर क्लिक केल्यास तुमच्या डिव्हाइसमध्ये मालवेअर किंवा रॅन्समवेअर शिरू शकते, ज्यामुळे तुमचे बँक डिटेल्स आणि खाजगी माहिती काही क्षणात चोरीला जाऊ शकते..12 minutes 46 seconds अन् 9 minutes 44 seconds MMS Original Link नेमकी आहे तरी काय? ओपन करताच सुरू होतोय सगळा खेळ...गंभीर आजारांची लक्षणे (Medical Symptoms)रात्रीच्या वेळी अस्वस्थ वाटत असल्यास आपल्या लक्षणांबद्दल गुगलवर सर्च करणे टाळा. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली आरोग्य माहिती ही सामान्य असते आणि ती वाचून आपण चुकीचे निष्कर्ष काढतो, ज्याला सायबरकॉन्ड्रिआ (Cyberchondria) म्हणतात. साध्या डोकेदुखीलाही इंटरनेटवर गंभीर आजार म्हणून दाखवले जाऊ शकते, ज्यामुळे विनाकारण मानसिक ताण वाढतो आणि तुमची रात्रीची झोप उडते. यामुळे प्रत्यक्ष आजारापेक्षा भीतीचाच आरोग्यावर जास्त वाईट परिणाम होतो.End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती.पायरटेड मूव्हीज आणि अनधिकृत स्ट्रीमिंग साइट्समोफत चित्रपट किंवा वेब सिरीज पाहण्यासाठी अनेकजण रात्रीच्या वेळी अनधिकृत वेबसाइट्सचा वापर करतात. अशा वेबसाइट्सवर पॉपअप जाहिरातींचा सुळसुळाट असतो. यापैकी अनेक जाहिरातींमध्ये मालवेअर लपलेले असतात, जे तुमच्या नकळत बॅकग्राउंडला फाईल्स डाऊनलोड करतात. यामुळे तुमचा फोन किंवा लॅपटॉप हॅक होऊ शकतो आणि हॅकर्स तुमच्या कॅमेरा किंवा माईकचा ताबा देखील मिळवू शकतात, जे तुमच्या प्रायव्हसीसाठी मोठे संकट आहे.ChatGPT ला 'Please' आणि 'Thank You' म्हणताय? ही चूक पडू शकते महागात; वैज्ञानिकांनी उघड केलं सिक्रेट, सांगितले उद्धटपणे बोलण्याचे फायदे.झटपट पैसे कमवण्याच्या किंवा ऑनलाइन लॉटरीच्या साइट्सरात्रीच्या वेळी 'Quick Money' किंवा 'Online Casino' सारख्या वेबसाइट्स सर्च करणे आर्थिक नुकसानाला निमंत्रण देणारे ठरू शकते. या वेबसाइट्स तुम्हाला कमी वेळात जास्त पैशांचे आमिष दाखवतात. त्या इतक्या हुबेहूब दिसतात की त्या खऱ्या आहेत असा भास होतो. एकदा का तुम्ही तिथे तुमची बँक खात्याची माहिती किंवा पासवर्ड दिला की सायबर गुन्हेगार तुमचे पूर्ण खाते रिकामे करू शकतात. अशा आर्थिक फसवणुकीच्या घटना रात्रीच्या वेळी जास्त प्रमाणात घडतात..Harmful Apps : मोबाईलमध्ये चुकूनही डाउनलोड करू नका 'हे' 3 फेमस अॅप; तुमच्या नकळत हॅकर्सना देत आहे फोनचा पूर्ण अॅक्सेस.अनोळखी सोशल मीडिया प्रोफाइल आणि फिशिंग वेबसाइट्सरात्रीच्या वेळी अनोळखी व्यक्तींच्या सोशल मीडिया प्रोफाईल्स किंवा ईमेलमध्ये आलेल्या संशयास्पद लिंक्सवर क्लिक करणे टाळा. सायबर गुन्हेगार अनेकदा नामांकित वेबसाइट्सच्या (उदा. फेसबुक किंवा बँक साइट) बनावट कॉपी तयार करतात, ज्याला फिशिंग (Phishing) म्हणतात. अशा साइट्सवर लॉगिन करण्याचा प्रयत्न केल्यास तुमचे सोशल मीडिया अकाउंट हॅक होऊ शकते, ज्याचा वापर करून तुमचे वैयक्तिक फोटो किंवा चॅट्स लीक होण्याची भीती असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.