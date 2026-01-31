Back Pain from Driving: सतत ड्रायव्हिंगमुळे पाठ व कंबरदुखीचा त्रास होतोय? जाणून घ्या कारणे आणि तज्ज्ञांचे उपाय

Long Driving Back Pain: आजकाल गाडी ही काळाची गरज झाली आहे. ऑफिस, व्यवसाय किंवा लांबचा प्रवास असो यासाठी गाडी चालवावेच लागते. मात्र सात ड्रायव्हिंग केल्यामुळे मणक्यावर अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे पाठ, कंबरदुखीचा सतत त्रास होतो..विशेषतः आधीपासून स्लिप डिस्क, सायटिका किंवा स्नायूचा त्रास असलेल्या व्यक्तींमध्ये वेदना अधिक तीव्र होऊ शकतात. यामागे नेमकं कारण काय आहे. चलातर जाणून घेऊयाड्रायव्हिंग करताना पाठदुखी का वाढते?एकाच स्थितीत दीर्घकाळ बसणे: सतत बसून राहिल्यामुळे स्नायू ताठर होतात आणि मणक्यावर ताण येतो.चुकीची पोस्चर: पुढे झुकून किंवा वाकून बसल्याने कंबर व मानेवर अतिरिक्त दबाव पडतो.खराब रस्ते: खड्डे, उंच-सखल रस्त्यांमुळे मणक्यांना सतत धक्के बसतात.शारीरिक हालचालींचा अभाव: रक्तप्रवाह मंदावतो आणि स्नायू कमकुवत होतात.जास्त वेळ ड्रायव्हिंग केल्यास अगदी निरोगी व्यक्तीलाही पाठदुखी होऊ शकते..Odisha Tourism: फ्लेमिंगो, पेलिकन आणि सूर्योदयाचा जादूई अनुभव घ्यायचाय? ओडिश्यातील चिल्का सरोवरला नक्की भेट द्या!.गाडी चालवताना काय करावं?गाडी चालवताना सीटवर सरळ बसा, पाठीला पूर्ण आधार मिळेल याची खात्री करा.स्टिअरिंगपासून योग्य अंतर ठेवा.सीट १०० ते ११० अंश कोनात थोडी मागे झुकवलेली असावी.कंबरेला सपोर्ट मिळवा यासाठी लंबर कुशनचा वापर करा.मागच्या खिशातील पर्स, मोबाईल काढूनच बसा.गाडी तपासालांब प्रवासासाठी आरामदायक सीट असलेली गाडी निवडा.टायर्स आणि शॉर्क अॅब्झॉर्बर चांगल्या स्थितीत आहेत का हे तपासा.अतिवेग, अचानक ब्रेक आणि खराब रस्ते शक्यतो टाळा.ब्रेक घ्याजास्त लांबचा प्रवास असल्यास किमान २ तासांनी गांधी थांबवा.गाडीतून उतरून ५ -१० मिनिटे चाला व हलके स्ट्रेचिंग करा.यामुळे स्नायूंमधील कडकपणा कमी होतो..बसण्याची स्थिती बदलत राहादर १५- २० मिनिटांनी थोडंफार हालचाल करा.लहान हालचालींमुळे रक्तभिसरण सुधारते.लक्षात ठेवामांड्याची सीट नीटनेटकी घ्यावी.गुडघे कांब्रेइटके किंवा थोडे रिकामे असावेत.सीटची सेटिंग अशी ठेवा की पेडल्स सहजतेने दाबले जातील.लांब प्रवासात गाडी चालवताना शेअर कराशक्य असल्यास, गाडी चालवण्याची जबाबदारी घ्या.एकाच व्यक्तीवर सतत ताण येणार नाही.मानसिक ताण कमी कराअसे सौम्य संगीत किंवा ऑडिओबुक.जर मुक्काम आनंददायी असेल तर शरीरावर ताण येणार नाही.नियमित व्यायामाचे महत्त्वदररोज स्ट्रेचिंग, योगा आणि कोअर व्यायाम केल्याने पाठीचा कणा मजबूत राहतो. वाचण्याचा मेंदू मजबूत असल्याने गाडी चालवताना वाचनाचा ताण येण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो..February 2026 Holidays: फेब्रुवारी 2026 मध्ये शाळा–कॉलेज कोणत्या दिवशी बंद राहणार? पाहा सण, जयंती आणि वीकेंड्ससह संपूर्ण सुट्ट्यांची यादी.आधीपासून पाठदुखी असल्यास काय काळजी घ्यावी?तुमच्या गरजेनुसार गरम आणि थंड पॅक वापरा.तुमच्या डॉक्टरांनी शिफारस केलेले वेदनाशामक औषध किंवा मलम सोबत ठेवा.लंबर बेल्ट, नेक कॉलर किंवा कोक्सीक्स कुशन वापरा.हिवाळ्यात गरम जागा उपयुक्त ठरू शकतात.वेदना सुरू झाली तर काय करावे?गाडी ताबडतोब बाजूला थांबवली.हलके स्ट्रेचिंग करा.तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?जर तुम्हाला खालील लक्षणे आढळली तर तज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे:दुःखी, काही दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकणारा दुःखीपाय किंवा हातांमध्ये पसरणारा वेदनासुन्नपणा, मुंग्या येणे किंवा अशक्तपणास्थिर होण्यास किंवा हालचाल करण्यास घाबरणेयोग्य बसण्याच्या सवयी, नियमित विश्रांती, योग्य ड्रायव्हिंग सवयी आणि योग्य आरोग्य काळजी यामुळे गाडी चालवताना येणारा थकवा बऱ्याच प्रमाणात टाळता येतो. थोडीशी काळजी घेतल्यास, तुमचा प्रत्येक प्रवास सुरक्षित आणि आरामदायी होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.