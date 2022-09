सुंदर दिसण्यासाठी आपण वाट्टेल ते प्रयत्न करत असतो. कधी अनेक प्रकारचे घरगुती उपाय तर कधी महागडे प्रोडक्ट. अनेकदा इतकं सर्व करुनही काहीच फायदा होत नाही पण आज आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी फेसपॅक कसा करायचा, हे सांगणार आहोत.

सहसा आपण दही हे खाण्यासाठीच वापरतो पण आज आपण दह्यापासून बनविलेला फेसपॅकविषयी जाणून घेणार आहोत. हा फेसपॅक कसा बनवायचा, याविषयी चला तर जाणून घेऊया. (try face pack from curd at home and increase beauty of face )

हेही वाचा: Beauty Tips : कंगवा न फिरवता केस दिसतील सुंदर, कसं ते जाणून घ्या

दोन चमचे दहीत एक चमचा एलोवेरा जेल आणि दोन चमचे मुलतानी माती एकत्र करून घ्यावी त्यानंतर हा फेसपॅक चेहऱ्यावर लावावा . १५ ते २० मिनिटे चेहऱ्यावर असू द्या त्यानंतर चेहरा थंड पाण्याने धुवावा. नंतर चेहऱ्यावर गुलाबजल लावावे.

दही, एलोवेरा जेल आणि थोडी हळद एकत्र करत आणखी एक फेस पॅक तयार करता येतो. हा फेसपॅक चेहऱ्यावर १० मिनिटे ठेवावा त्यानंतर थंड पाण्याने चेहरा धूवावा. यामुळे चेहऱ्यावर तेज येतं.

हेही वाचा: Beauty Tips: ओठ गुलाबी चमकदार होण्यासाठी काय करावे?