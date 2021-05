Bedroom Essentials: या 5 खास गोष्टी प्रत्येक बेडरूममध्ये असाव्यात

कोल्हापूर: बेडरूममध्ये (Bedroom)घरातील सर्वात महत्वाची खोली असल्याचे म्हटले जाऊ शकते आणि अशा परिस्थितीत त्याचे स्टाईलिंग अशा प्रकारे केले पाहिजे की सोईची काळजी घेतली जाईल. घराची सजावट करण्याबद्दल बोलणे हे फक्त ड्राइंग रूम किंवा स्वयंपाकघरच (Drawing room and kitchen)नाही तर ते बेडरूमपेक्षा वेगळे आहे. ही आपली स्वतःची वैयक्तिक जागा आहे जिथे बरेच लोक येऊ शकत नाहीत. आपण आपल्या वैयक्तिक आरामाची काळजी घेणे आणि स्वत: साठी असे वातावरण तयार करणे महत्वाचे आहे की, ज्यामध्ये आरामदायक तसेच सकारात्मक ऊर्जा ज्या ठिकाणी येते. ही केवळ अशी जागा नाही जिथे आपण फक्त झोपायला जाता. म्हणून आपल्या बेडरूममध्ये सर्व आवश्यक वस्तू असणे महत्वाचे आहे. आपले घर सजवताना बेडरूमची काळजी घेणे आपल्यावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत काही टिप्स आपल्यासाठी फायदेशीर ठरतील. आम्ही अशा 5 गोष्टींबद्दल बोलत आहोत जे आपल्या सामान्य फर्निचरसमवेत तुमच्या बेडरूममध्ये असाव्यात.

Bedroom Essentials 5 special things should be in every bedroom for comfort and style

कालीन किंवा रग-

हे असेच आहे जे बहुतेकदा घरात दुर्लक्षित केले जाते. आपल्या बेडरूममध्ये स्टाईल करण्यासाठी हे कार्पेट किंवा रग आवश्यक आहे. तसेच हे आपल्या बेडवर लक्ष केंद्रित करते. हे खोलीतील सर्व सामानासह जुळवून घेतले जाऊ शकते. त्याच वेळी, त्यास एक ठळक नमुना असावा. हे असे आहे कारण ते बेडरूममध्ये किंचित उजळ करते. जर बेडरूमचा फर्निचर गडद असेल तर त्यास हलके पॅटर्नसह हलके रंग द्या. कारण बेडरूममध्ये जास्त जागा आहे असं वाटेल. या छोट्या युक्त्या बेडरूमची आवश्यकता पूर्ण करू शकतात आणि आपल्या खोलीची सजावट करणे फायदेशीर ठरू शकतात. हे करून पहा आणि ते छान दिसेल.

उत्कृष्ट प्रकाश-

जर बेडरूममध्ये प्रकाशयोजना योग्य असेल तर ती त्वरित आपल्याला आरामदायक वाटेल. हिवाळ्यात सूर्यप्रकाश असो वा रात्री अभ्यास सर्व काही आपल्या खोलीत आरामात केले पाहिजे. म्हणजेच रात्री आपल्या बेडरूममध्ये प्रकाश असावा. म्हणजेच केवळ एक बल्ब किंवा ट्यूबलाइट कार्य करणार नाही. खोलीत नैसर्गिक प्रकाश देखील असावा आणि त्याच वेळी खोलीत मध्यवर्ती प्रकाश असावा. यासह आपण खोलीत लहान भिंतींच्या दिवे ठेवू शकता. वाचन किंवा इतर कोणत्याही कामादरम्यान ते आरामदायक असतील. आपल्या अलमारीमध्ये हलका स्रोत देखील असावा.

चादर- आपण ज्या गद्दावर झोपत आहात त्या आपल्या पाठीसाठी आरामदायक असले पाहिजेत. त्यासह पत्रक आणि उशाचे आवरण देखील आरामदायक असले पाहिजे. आपण कोणत्या कपड्यावर झोपलेले आहात. दिवस कोणता असेल याचा निर्णय घेतो. हे पूर्णपणे आपल्या सोईवर अवलंबून आहे. सूती, तागाचे इत्यादी मऊ आणि सेंद्रिय फॅब्रिक्स आपल्या झोपेस मदत करतील आणि शरीराला आराम देतील.

साहित्य ठेवण्याची जागा : बेडरूममध्ये स्वच्छ आणि सुंदर असल्यामुळे हे पूर्णपणे सेंद्रीय असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच वस्तू ठेवण्यासाठी जागा असणे फार महत्वाचे आहे. आपल्या बेडरूममधील आराम सामग्री कशी संग्रहित केली जाते यावर अवलंबून आहे. कपडे, शूज, पुस्तके, इतर सामान इत्यादी सर्व गोष्टी व्यवस्थित साठवल्या पाहिजेत. तर खोली सजवताना स्टोरेज लक्षात ठेवा. जर सर्व काही शेल्फ्स, रॅक इत्यादीवर असेल तर बेडरूम चांगले होईल. जर कोणतीही खोली पसरली असेल तर ती चांगली दिसत नाही. या जॉबसाठी आपणास फोल्डेबल वॉर्डरोब देखील मिळू शकेल. जेणेकरून जागा योग्य असेल तसेच आपल्या शयनकक्षातील शैली देखील.

वैयक्तिक गोष्टी

हे फोटो फ्रेम कोणत्याही प्रवासाशी संबंधित सामग्री, चित्र, आवडते फ्लॉवर, पसंतीची कला यासारख्या काहीही असू शकते. या सर्व गोष्टी वैयक्तिक गोष्टींमध्ये येऊ शकतात. हे असे आहे की प्रत्येक वेळी आपण जेव्हा खोलीत येतो. तेव्हा आपल्याला काही चांगल्या आठवणी दिसतात. त्यास मानसशास्त्रीय पाककृती म्हणून विचार करा. परंतु तसे झाल्यास लोकांना आनंद होतो. या सर्व गोष्टी सूचित करतात की बेडरूम फक्त झोपायलाच नाही तर आपल्या वैयक्तिक जागेचा एक भाग असू शकतो जो सर्वोत्तम आहे. ते सजवण्याची आपली स्वतःची जबाबदारी आहे. तुमचा सोईसुद्धा महत्वाचा आहे. या टिप्स वापरुन पहा आणि तुम्हाला ती आवडत असेल तर तुमच्या मित्रांसहही शेअर करा.

