डॉ. मृदुला आपटे,क्लिनिकल सायकोलॉजिस्टअंथरुणात लघवी होण्याची समस्या अनेक मुलांमध्ये आढळते; परंतु नेहमी त्याची कारणे शारीरिकच असतात असे नाही. आर्यन बारा वर्षांचा होता. वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून त्याने कधीही अंथरुणात लघवी केली नव्हती. त्यामुळे अलीकडेच त्याचे कुटुंब नव्या फ्लॅटमध्ये राहायला गेल्यानंतर आर्यनने अंथरुणात लघवी केल्याचे पाहून आई-बाबांना जरा धक्काच बसला. हिवाळ्याचे दिवस असल्याने रात्री त्याला थंडी वाजून अपवादात्मक स्थितीत असा प्रसंग घडला असावा, असा अर्थ आई-बाबांनी सुरुवातीला काढला. पण हळूहळू हा प्रकार वाढू लागला. आधी आठवड्यातून एकदा आणि नंतर ही घटना दोन दिवसांतून एकदा घडू लागली..मग मात्र आई-बाबांना काळजी वाटू लागली. ‘झोपण्यापूर्वी लघवीला जाण्याचा कंटाळा करतोस का?’ असेही त्यांनी आर्यनला विचारले. आर्यन लहानपणापासून थोडा बेफिकीर स्वभावाचा होता, त्यामुळे तो निष्काळजीपणा करत असावा, असे त्यांना वाटले. पण त्यावर आर्यन चिडला. उलट उत्तरं देऊ लागला. दोन-तीन वेळा तर त्याने ‘चुकून पाणी सांडले,’ असे खोटे सांगितले. खरं तर आर्यन स्वतःसुद्धा या प्रकारामुळे गोंधळून गेला होता.घरातील ज्येष्ठांच्या सल्ल्यानुसार आई-बाबांनी त्याला डॉक्टरांकडे नेले. डॉक्टरांनी तपासणी करून लघवीचा संसर्ग, बद्धकोष्ठता आणि इतर संभाव्य शारीरिक कारणे नाहीत, याची खात्री केली. नंतर ते आर्यनला म्हणाले, ‘‘बाळा आर्यन, आता तुला जरा काळजी घ्यायला हवी.’’पण तरीही आर्यनचे रात्री अंथरुणात लघवी करण्याचे प्रकार रोजच सुरू राहिले. एवढेच नव्हे, तर शाळेत असतानाही एक-दोन वेळा त्याला चुकून कपड्यांत लघवी झाली. आता त्याच्या आई-वडिलांची सहनशक्ती संपत चालली होती. आईने तर नियमच केला, की आर्यनचे कपडे लघवीमुळे खराब झाले, तर ते त्याने स्वतःच धुवायचे! एव्हाना चुलत भावंडांनी त्याला चिडवायला सुरुवात केली होती. त्यामुळे आर्यनची परिस्थिती आणखीच बिकट झाली. त्याला आता शाळेच्या सहलीला जाता येणार नव्हते की मित्रांच्या घरी क्वचित मुक्कामाला राहता येणार नव्हते..समस्या वेगळीचएके दिवशी आर्यनची आत्या आर्यनकडे आली. गप्पांच्या ओघात तिला या समस्येबद्दल कळले आणि ती काळजीत पडली. तिने त्यांना लवकरात लवकर मानसोपचारतज्ज्ञांची भेट घेण्याचा सल्ला दिला. यावर मानसोपचारतज्ज्ञ काय उपाय करणार, हे आर्यनच्या आई-वडिलांना समजत नव्हते. तरी त्यांनी तिचा सल्ला मानला आणि आर्यनला मानसोपचारतज्ज्ञांकडे नेले.मानसोपचारतज्ज्ञांनी आर्यनच्या बालपणापासूनच्या वाढीचा, विकासाचा सविस्तर आढावा घेतला. त्याची शाळेतील कामगिरी, छंद, मित्रमंडळी, कौटुंबिक वातावरण आणि वैद्यकीय इतिहासाबद्दल माहिती घेतली. नंतर त्यांनी आर्यनशी आई-वडिलांशिवाय स्वतंत्रपणे संवाद साधला. कधी एखादा बोर्डगेम खेळत, कधी सहज गप्पा मारत त्या त्याच्याशी बोलत होत्या. अशा दोन-तीन भेटींनंतर आर्यनने मनातली गोष्ट सांगितली.नव्या घरात राहायला आल्यापासून त्याला जुन्या मित्रांची खूप आठवण येत होती. नव्या परिसरातील मुलांचा गट मात्र त्याला खूप त्रास देत होता. ती मुलं त्याला सतत चिडवत, छळत असत. ही गोष्ट त्याने आई-वडिलांना सांगितली नव्हती. नव्या वातावरणाशी जुळवून घेता येत नाही, म्हणून ते त्यालाच ओरडतील किंवा बाहेर खेळायलाच जाऊ देणार नाहीत, असे त्याला वाटले.आता मानसोपचारतज्ज्ञांशी बोलताना आर्यनला खूप मोकळं वाटत होतं. कारण त्या त्याला उपदेश करत नव्हत्या. सल्ले देऊन त्याचे डोके खात नव्हत्या. त्याला प्रश्न विचारत, वेगवेगळे पर्याय देत त्यांतून निवड करण्याची संधी देत होत्या..आत्मविश्वास वाढलाएका गोष्टीबाबत मानसोपचारतज्ज्ञांनी आर्यनला ठामपणे सांगितले. मित्रांकडून होणारा छळ त्याने खपवून घेता कामा नये. त्यांना ठामपणे आणि आत्मविश्वासाने सामोरे जायला त्याने शिकले पाहिजे.यासाठी त्यांनी आर्यनला अनेक नवीन कल्पना सुचवल्या. वेगवेगळ्या प्रसंगांना कसे सामोरे जायचे, याच्या अनेक युक्त्यांवर दोघांनी चर्चा केली. काही प्रसंगांचा सराव त्यांनी भूमिका करून- ‘रोल प्ले’द्वारे केला. हळूहळू आर्यनचा आत्मविश्वास वाढला. मित्रांशी संबंधित प्रसंग तो अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळू लागला.मानसोपचारतज्ज्ञांनी आर्यन आणि त्याच्या आई-वडिलांनाही काही सोप्या सूचना दिल्या. पाणी आणि इतर द्रवपदार्थ किती व केव्हा प्यावेत, शीतपेयांसारखी कार्बोनेटेड पेये टाळावीत आणि रात्री ठरावीक वेळी स्वच्छतागृहात जाण्यासाठी अलार्म लावावा, अशा त्या सूचना होत्या..मानसोपचारतज्ज्ञांना माहीत होते, की या समस्येला वैद्यकीय भाषेत ‘एन्युरेसिस’ म्हणतात- म्हणजेच अंथरुणात लघवी होणे. अनेक मुलांत ही समस्या आढळते. काही मुलांच्या बाबतीत शरीराच्या विकासातील काही प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा उशिरा विकसित होत असल्यामुळे असे घडू शकते. मात्र तसे कारण नसेल आणि शारीरिक तपासणीतही काही दोष आढळला नसेल, तर या समस्येमागे मानसिक किंवा भावनिक कारणे असण्याची शक्यता असते.आर्यनने स्वतःहून आपल्या समस्येची जबाबदारी स्वीकारली, तिच्यावर मात करण्यासाठी प्रयत्न केले आणि अखेरीस आई-वडिलांनाही आपल्या मनात नेमके काय चालले होते, हे समजावून सांगितले.हे सगळं पाहून मानसोपचारतज्ज्ञांना मनापासून आनंद झाला. आर्यनने स्वतःच आपल्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दिशेने टाकलेली पावले त्यांच्यासाठी समाधानाची बाब होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.