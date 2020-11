महिलांनो हे माहित आहे का... तुमच्या मेकअपमागे आहे शार्कचे मरण?

सौंदर्यप्रसाधने आणि स्किनकेअर याकडे आता सर्वच जण गांभीर्याने पाहू लागले आहेत. परंतु बर्‍याच कॉस्मेटिक आणि सौंदर्य उत्पादनांमध्ये एक कुरूप सत्य लपलेले आहे - एक कुरूप सत्य आहे की आपल्यातील बहुतेकजणांना याबद्दल माहितीच नाहीतुम्हाला वाचून आश्चर्य वाटेल पण कॉस्मेटिक उद्योगामध्ये 'शार्क' मोठ्या प्रमाणात मारले जातात. तसेच शार्कच्य़ा यकृताच्या तेलापासून बनविण्यात आलेले 'लिपिड स्क्वालेन' हे द्रव्य वापरले जाते. बाजारात तसे वनस्पती-आधारित स्क्वॅलेन देखील मिळतात. तरीही बहुतेक ब्रांड्स मिश्रित आवृत्ती वापरतात, ज्यात 50% पेक्षा जास्त शार्कचे घटक असतात याची शक्यता नाकारता येत नाही तुमच्या लिपस्टिकमागे शार्कचे मरण? मॉईश्चरायझर, सनस्क्रीन, लिपस्टिक आणि आय-मेकअपच्या बर्‍याच व्यावसायिक उत्पादित ब्रँडमध्ये शार्क यकृत तेलापासून तयार केलेले कंपाऊंड असते ज्याला “स्क्वालेन” म्हणतात. तेलकट सेंद्रिय कंपाऊंड (स्क्वालेनसह, व्युत्पन्न) त्याच्या मॉइस्चरायझिंग गुणधर्मांमुळे अनेक सौंदर्य उत्पादनांमध्ये याचा वापर करण्यात येतो. सौंदर्य तज्ज्ञ सांगतात: “स्क्वालेन आपल्या शरीराच्या स्वतःच्या नैसर्गिक मॉइश्चरायझर्स प्रमाणेच असल्यामुळे ते त्वचेत त्वरीत आत शिरते आणि कोणताही न विलंब लावता ते त्वरीत शोषले देखील जाते. महिलांनो..कॉस्मेटिकमधील घटक जाणून घ्या

बऱ्याच लोकांना ठाऊक नसते की कॉस्मेटिक उद्योग हा खोल समुद्रातील शार्क मासेमारीवर आधारित मुख्य स्त्रोत आहे. तरीही असुरक्षितरित्या शार्कपासून बनवलेल्या सौंदर्यप्रसाधनांचा पर्याय निवडला जातो, विशेषत: जेव्हा वनस्पती-आधारित पर्याय उपलब्ध असून सुध्दा..याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. स्त्रिया (आणि जेन्ट्स), शार्क वाचविण्याचा हा एक अगदी सोपा आणि प्रभावी मार्ग आहे. तो म्हणजे लेबल जाणकार व्हा, माहिती तपासा आणि आपल्या उत्पादनामध्ये स्क्वालेन नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी त्या घटकांचा वापर करा. मेकअप बॅगमध्ये ही शार्कच?

सुत्रांच्या माहितीनुसार, दर वर्षी मानवाकडून 100 दशलक्ष शार्क पर्यंत कत्तल करतात. पूरक आहार, पाळीव प्राणी अन्न, खत, मेकअप आणि स्किनकेअर यासारख्या दररोजच्या घरगुती उत्पादनांसाठी शार्क माशांची कत्तल करण्यात येते. आणि या घटकांच्या मागणीमुळेच कदाचित शार्कच्या काही प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. स्क्वालेनचा वापर मॉइश्चरायझिंगसाठी वापरला जातो. याचा परिणाम म्हणून, सनस्क्रीनपासून फाउंडेशन, लिपस्टिक, टॅनिंग लोशन आणि इतर स्किनकेअर आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या उत्पादनांमध्ये बहुतेक वेळा हे आढळते. सौंदर्यप्रसाधनांमध्ये आढळणारे बरेच स्क्वॅलेन हे शार्क यकृतपासून बनविलेले असते. या एका घटकासाठी दरवर्षी अंदाजे तीन दशलक्ष शार्क मारले जातात. वनस्पतींपासून देखील स्क्वालेनचा वापर करता येऊ शकतो. पण तरीदेखील शार्कला मारण्याचे प्रमाण अधिक आहे, शार्क यकृत तेल

शार्क यकृत तेल हा एक घटक आहे. जो जखमांना बरे करण्यासाठी वापरल्या जातो. अनेक मलहमांमध्ये दिसून येतो. शार्क यकृत तेल, फिश ऑइल सप्लीमेंट्स, इम्यून सिस्टम बूस्टर, लस आणि अनेक घटकांमध्ये देखील आढळते. परंतु यासाठी शक्य असेल तेथे वनस्पती-आधारित पर्याय सुध्दा अस्तित्त्वात आहेत. यासाठी आपल्या डॉक्टरांशी बोला.

