Smile Day: हसणे सर्वोत्तम औषध! कामाच्या ताणात हसणे विसरलात का? जाणून घ्या खळखळून हसण्याचे आरोग्यदायी फायदे...

Health Benefits of Laughter: आजच्या धकाधकीच्या जीवनात अनेकदा लोक कामाच्या तणावामुळे हसणे किंवा खूश राहणे विसरून जातात. ताणतणाव घालवण्यासाठी महागड्या उपचारांचा किंवा औषधांचा आधार घेतला जातो. पण, यासाठी सर्वात स्वस्त, प्रभावी आणि नैसर्गिक औषध म्हणजे 'खळखळून हसणे' होय. हसल्यामुळे फक्त मूड लगेच सुधारत नाही, तर आरोग्याला अनेक थक्क करणारे फायदे मिळतात. लहान मुले दिवसातून शेकडो वेळा हसतात, पण मोठे झाल्यावर जीवन गंभीर होत जाते आणि हसणे कमी-कमी होत जाते. हसण्याचे शरीरावर आणि मनावर होणारे परिणाम अतिशय सकारात्मक आहेत..हसण्याचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यविषयक प्रमुख फायदेरोगप्रतिकारक शक्ती वाढते (Immunity Booster): हसण्यामुळे शरीरातील ताण निर्माण करणारी संप्रेरके (Cortisol) कमी होतात आणि रोगप्रतिकारक पेशी व संसर्गाशी लढणाऱ्या प्रतिपिंडांची (Antibodies) संख्या वाढते. यामुळे शरीराची रोगांशी लढण्याची क्षमता बळावते.हृदयाचे आरोग्य सुधारते: मोठ्याने हसल्याने रक्तवाहिन्यांचे कार्य सुधारते, रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते आणि रक्ताभिसरण सुरळीत होते. यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो..Smile Day: ड्युचेन स्माईलपासून मोनालिसाच्या गूढ हास्यापर्यंत; वाचा मानवाच्या १९ प्रकारच्या हसण्यामागचं थक्क करणारं विज्ञान! .ऑक्सिजन लेव्हल वाढते: खळखळून हसल्यानंतर डायाफ्राम आणि फुफ्फुसे सक्रिय होतात. यामुळे शरीरात ऑक्सिजनची पातळी वाढते आणि स्नायू तासाभरासाठी रिलॅक्स होतात.ताण आणि चिंता दूर होते: हसल्याने शरीरात डोपामाइन आणि सेरोटोनिनसारखे आनंद देणारे न्यूरोकेमिकल्स (Endorphins) रिलीज होतात. यामुळे चिंता, नैराश्य आणि मानसिक ताण दूर होण्यास मदत होते.कॅलरी बर्न होतात: एका संशोधनानुसार, दिवसातून १० ते १५ मिनिटे हसल्याने जवळपास ४० कॅलरीज बर्न होऊ शकतात, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते..नातेसंबंध मजबूत करण्यासाठी हास्याची जादूहास्याचा फायदा केवळ शारीरिक आरोग्यासाठीच होतो असे नाही, तर सामाजिक आणि कौटुंबिक संबंध सुधारण्यातही हास्याची भूमिका महत्त्वाची असते.कुटुंबातील सदस्यांसोबत, मित्रांसोबत किंवा सहकाऱ्यांसोबत हसल्यामुळे नातेसंबंधांमध्ये विश्वास आणि जवळीक वाढते.वाद किंवा तणाव असताना एखादी हसण्यासारखी गोष्ट किंवा विनोद वातावरण हलकेफुलके बनवण्यास मदत करतो. यामुळे लोकांमध्ये कटुता न राहता मन मोकळे होण्यास मदत होते..आयुष्य वाढवणारे नैसर्गिक औषधनॉर्वेमध्ये झालेल्या एका संशोधनानुसार, ज्या लोकांचा हसण्याचा स्वभाव असतो आणि जे जीवनातील प्रत्येक क्षण आनंदात जगतात, ते इतरांच्या तुलनेत अधिक जगतात. विशेषतः आजारांशी लढा देताना सकारात्मक दृष्टिकोन आणि हास्य शरीराला नवी ऊर्जा देण्याचे काम करते. त्यामुळे महागड्या उपचारांपेक्षा दररोज १५ मिनिटे स्वतःसाठी आणि हसण्यासाठी काढणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते..Smile Makeover: दातांच्या सौंदर्योपचारांकडे वाढतोय कल; आधुनिक उपचारांमुळे 'स्माइल मेकओव्हर'ला सर्वाधिक पसंती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.