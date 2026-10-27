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Smile Day: हसणे सर्वोत्तम औषध! कामाच्या ताणात हसणे विसरलात का? जाणून घ्या खळखळून हसण्याचे आरोग्यदायी फायदे...

Benefits of Laughing: औषधोपचारांपेक्षा 'हसणे' आहे सर्वात स्वस्त अन् प्रभावी औषध; महिला आणि पुरुषांसाठी हसणे का आहे गरजेचे? वाचा सविस्तर...
Benefits of Laughing Health Advantages, Stress Relief & Well-being

Benefits of Laughing: Health Advantages, Stress Relief & Well-being

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Health Benefits of Laughter: आजच्या धकाधकीच्या जीवनात अनेकदा लोक कामाच्या तणावामुळे हसणे किंवा खूश राहणे विसरून जातात. ताणतणाव घालवण्यासाठी महागड्या उपचारांचा किंवा औषधांचा आधार घेतला जातो. पण, यासाठी सर्वात स्वस्त, प्रभावी आणि नैसर्गिक औषध म्हणजे 'खळखळून हसणे' होय. हसल्यामुळे फक्त मूड लगेच सुधारत नाही, तर आरोग्याला अनेक थक्क करणारे फायदे मिळतात. लहान मुले दिवसातून शेकडो वेळा हसतात, पण मोठे झाल्यावर जीवन गंभीर होत जाते आणि हसणे कमी-कमी होत जाते. हसण्याचे शरीरावर आणि मनावर होणारे परिणाम अतिशय सकारात्मक आहेत.

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