Safest City for Women 2025: 2025 मध्ये भारतातील महिलांसाठी सर्वाधिक अनुकूल शहर ठरलं बेंगळुरू, 125 शहरांच्या अभ्यासातून निष्कर्ष

Bengaluru Tops 2025 List of Most Women-Friendly Cities in India: गेल्या अनेक वर्षांपासून महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. घर असो वा सार्वजनिक ठिकाणे, महिलांना कुठेही पूर्ण सुरक्षित असल्याची भावना राहिलेली नाही, अशीच वस्तुस्थिती अनेकदा दिसून येते. मात्र या पार्श्वभूमीवर एक दिलासादायक चित्र समोर आले आहे. 2025 मध्ये भारतातील महिलांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित आणि अनुकूल शहर म्हणून बेंगळुरूला अव्वल स्थान मिळाले आहे.चेन्नईस्थित महिलांसाठी समावेशकतेवर काम करणाऱ्या 'अवतार' या संस्थेने तयार केलेल्या निर्देशांकातून हा निष्कर्ष समोर आला आहे. या अभ्यासात देशभरातील 125 शहरांचे मूल्यमापन करण्यात आले असून, महिलांना उपलब्ध असलेल्या सामाजिक सुविधा, सुरक्षितता, तसेच रोजगाराच्या संधी यांचा सविस्तर विचार करण्यात आला आहे.

या यादीत बेंगळुरूने 53.29 सिटी इन्क्लूजन स्कोअर मिळवून पहिलं स्थान पटकावलं. त्यानंतर चेन्नई (49.86) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर पुणे (46.27), हैदराबाद (46.04) आणि मुंबई (44.49) ही शहरे टॉप पाचमध्ये आहेत. महिलांसाठी अनुकूल शहरी वातावरण तयार करण्यात दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील महानगर पुढे असल्याचं या यादीतून स्पष्ट होतं आहे.हा निर्देशांक दोन प्रमुख घटकांवर आधारित आहे. सामाजिक समावेशन गुणांकनात महिलांच्या सुरक्षिततेचा, आरोग्याचा, शिक्षणाचा, वाहतूक व्यवस्थेचा, सार्वजनिक सुविधांचा आणि जीवनमानाचा विचार केला जातो. औद्योगिक समावेशन गुणांकनात औपचारिक रोजगाराच्या संधी, कंपन्यांमधील समावेशक धोरणे, कौशल्यविकास आणि महिलांचा कार्यक्षेत्रातील सहभाग यांचा अभ्यास केला जातो.

अभ्यासानुसार असं आढळलं आहे की, ज्या शहरांमध्ये सामाजिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात सकारात्मक कामगिरी होते, ती शहरं महिलांच्या दीर्घकालीन करिअर विकासासाठी अधिक स्थिर ठरतात. सामाजिक समावेशनाच्या बाबतीत चेन्नईने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, ज्याचं श्रेय मजबूत सुरक्षा यंत्रणा, प्रभावी सार्वजनिक सेवा आणि शिक्षण व आरोग्य सुविधा यांना जातं. दुसरीकडे, औद्योगिक समावेशनात बेंगळुरू पुढे आहे. प्रगत कॉर्पोरेट वातावरण, औपचारिक नोकऱ्यांची मोठी उपलब्धता आणि वैविध्य व समावेशकतेवर दिला जाणारा भर यामुळे शहराला हा फायदा झाला आहे.

पुणे आणि हैदराबाद या शहरांनी सामाजिक तसंच औद्योगिक दोन्ही निकषांमध्ये तुलनेनं समतोल कामगिरी दाखवली असून, त्यामुळे महिलांचा रोजगारातील सहभाग दीर्घकाळ टिकून राहण्याची शक्यता अधिक असल्याचं अभ्यासातून दिसून येतं.प्रदेशांनुसार, दक्षिण भारत सर्व निर्देशांकांमध्ये पुढे आहे, तर पश्चिम भारत त्याच्या मागोमाग आहे. पण मध्य आणि पूर्व भारतातील अनेक शहरांमध्ये औद्योगिक समावेशनाच्या संधी मर्यादित असल्याचं दिसतं. सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली तरी, महिलांसाठी औपचारिक रोजगाराच्या संधी अजूनहू कमी असल्याचं अहवालात नमूद केलं आहे.

या अहवालात अशा शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे, जिथे मजबूत सामाजिक व्यवस्था आणि महिलांसाठी अनुकूल उद्योगक्षेत्र एकत्र येतात. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, अशी शहरं महिलांच्या करिअरसाठी सर्वाधिक सक्षम आणि टिकाऊ वातावरण तयार करतात.

पहिली दहा शहरं
या निर्देशांकातील पहिल्या दहा शहरांमध्ये बेंगळुरू, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम आणि कोयंबतूर या शहरांचा समावेश आहे.