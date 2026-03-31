Summer Fashion Tips: उन्हाळ्यात दिवसभर कूल, फ्रेश आणि सुपर स्टायलिश दिसायचंय? मग ‘हे’ फॅब्रिक्स नक्की ट्राय करा!

Summer Fashion Guide: उन्हाळा सुरू झाला की पहिली आठवण येते ती कडक ऊन, सतत येणारा घाम आणि कपड्यांमुळे होणारी अस्वस्थता. त्यातही दिवसभर कॉलेज आणि ऑफिसमध्ये काम करत सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कूल आणि फ्रेश राहणं म्हणजे जणू एखादं चॅलेंजच असतं. पण तुम्हाला माहिती आहे का, या सगळ्याचं उत्तर तुमच्या वॉर्डरोबमध्येच लपलेलं आहे? परफेक्ट फॅब्रिक्स निवडले तर फक्त उकाड्यापासूनच बचाव नाही होत, तर तुम्ही सहजपणे स्टायलिशही दिसू शकता. मग जाणून घ्या, या उन्हाळ्यात कोणते फॅब्रिक्स तुमचा लूक आणि कम्फर्ट दोन्ही लेव्हल अप करतील!.उन्हाळ्यात कोणते फॅब्रिक्स घालावेत?उन्हाळ्यात नेहमी हलके आणि नैसर्गिक फॅब्रिक्सचे कपडे निवडा. हे कपडे शरीराला हवा लागू देतात आणि उष्णतेपासून आराम मिळवून देतात. कॉटन (सुती कपडे)कॉटन हा उन्हाळ्यात सर्वाधिक वापरला जाणारा फॅब्रिक आहे. तो हलका, मऊ आणि घाम पटकन शोषून घेतो. रोजच्या वापरासाठी कॉटनचे कुर्ते, शर्ट, टॉप्स हा उत्तम पर्याय ठरतो..लिननलिनन फॅब्रिक खूपच ब्रीथेबल असते. ऑफिस किंवा आउटिंगसाठी लिननचे कपडे परफेक्ट मानले जातात. लिनन शर्ट किंवा ड्रेसेस तुम्हाला साधा पण एलिगंट लुक देतात.रेयॉनरेयॉन हलका आणि स्टायलिश दिसणारा फॅब्रिक आहे. कॅज्युअल आणि पार्टी वेअर दोन्हीसाठी तो चांगला पर्याय आहे. उष्णतेतही आरामदायक वाटतो..खादीखादी हा नैसर्गिक फॅब्रिक असून तो शरीराला थंडावा देतो. एथनिक आणि ट्रेडिशनल लुकसाठी खादीचे कपडे उत्तम मानले जातात.शिफॉनशिफॉन हलका आणि फ्लोई असल्यामुळे समर पार्टी किंवा फंक्शनसाठी योग्य आहे. साड्या किंवा ड्रेसेसमध्ये हा फॅब्रिक आकर्षक लुक देतो..जॉर्जेटजॉर्जेट फॅब्रिकही हलके आणि ट्रेंडी आहे. इंडो-वेस्टर्न, कुर्ता सेट किंवा साड्यांमध्ये याचे अनेक पर्याय उपलब्ध असतात.मलमलमलमल अतिशय मऊ आणि थंडावा देणारा फॅब्रिक आहे. घरात किंवा डेली वापरासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय ठरतो..उन्हाळ्यासाठी सोपे फॅशन टिप्सहलक्या रंगांचे (पांढरा, पेस्टल, लाइट शेड्स) कपडे निवडासैल आणि आरामदायक कपडे घालासिंथेटिक फॅब्रिक्स टाळाघाम कमी होण्यासाठी कॉटन इनरवेअर वापरायोग्य फॅब्रिक्स निवडले आणि काही सोप्या टिप्स वापरून उन्हाळ्यात कपडे ट्राय केले तर तुम्ही सहज स्टायलिश दिसू शकता आणि दिवसभर फ्रेश राहू शकता.