haldi kunku vaan ideas

BEST VAAN FOR SANKRANT

ESAKAL

लाइफस्टाइल

हळदीकुंकवात करंडे- फण्या देऊन कंटाळलात? डीमार्टमध्ये १५ रुपयापासून मिळतायत भन्नाट ऑप्शन; वाचा यादी

haldi kunku vaan ideas: सध्या हळदीकुंकवाला वाण काय द्यायचं असा प्रश्न गृहिणींना पडलाय. मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. स्वस्तात मस्त वस्तू आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत.
Published on

वर्षाचा पहिला सण म्हणजे 'संक्रांत'. २०२६मध्ये १४ जानेवारी रोजी संक्रांत आलीये. संक्रांतीला भोगीची भाजी बनवून सुगड पुजून सुवासिनी हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करतात. सोबतच या दिवशी बऱ्याच स्त्रिया घरात हळदीकुंकू करतात. सुवासिनींना घरी बोलावून त्यांना हळदीकुंकू लावून सौभाग्याचं वाण म्हणून एखादी वस्तू देण्याची पद्धत आहे. मात्र आता संक्रांतीला अगदीच कमी दिवस उरलेत. काही स्त्रियांनी वाण आणलंही असेल. मात्र अजूनही तुम्ही जर वाण शोधत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. बाजाराऐवजी तुमच्या जवळच्या डीमार्टमध्ये तुम्हाला अगदी कमी किमतीत उत्तम वस्तू मिळू शकतात.

Loading content, please wait...
Makar Sankranti Festival
lifestyle
sale
Dmart
haldi kunku
Marathi News Esakal
www.esakal.com