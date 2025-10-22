Bhaubeej 2025 Marathi Wishes: भाऊबीजनिमित्त लाडक्या भावा-बहिणीला पाठवा मराठीतून हटके शुभेच्छा, वाचा एकापेक्षा एक सुंदर संदेश

भाऊबीज हा दिवाळीतील एक खास सण आहे, जो भावा-बहिणींच्या नात्यातील गोडवा वाढवतो. यंदा २३ ऑक्टोबरला हा सण साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी बहिण भावाला ओवाळून दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते आणि मराठीतून खास शुभेच्छा पाठवून हा दिवस अधिक खास बनवू शकतो..Bhau Beej 2025 celebrations: पाच दिवस साजरा केला जाणारा दिवाळी सणातील भाऊबीज हा एक महत्वाचा सण आहे. हा दिवस भावा-बहिणींसाठी खास असतो. तसेच नात्यातील गोडवा वाढवणारा हा सण आहे. हा दिवस कार्तिक महिन्यातील शुल्क पक्षातील द्वितीया तिथीला भाऊबीज साजरी केली जाते. यंदा २३ ऑक्टोबरला म्हणजेच उद्या हा सण साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी बहिण भावाला ओवाळून दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. तसेच या दिवसाला अधिक खास बनवण्यासाठी लाडक्या भावा-बहिणीला मराठीतून खास शुभेच्छा पाठवू शकतात. .क्षणाचे वचनप्रेमाचे बंधनघेऊन आला हा सणभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...!नातं भावा बिहणीचेनातं पहिल्या मैत्रीचेबंध प्रेमाचे अतुट विश्वासाचेभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.बहिणीची असते भावावर अतूट मायामिळो त्याला अशीच प्रेमाची छायाभावाची असते कायम साथमदतीला कायमच येतो धावूनदादा-ताईच्या पवित्र प्रेमाचा सणभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...!लखलख चंदेरी तेजाची न्यारी दुनियातुझ्या घरी हे तेज येवोअन् तुझे घर आनंदाने भरोभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.सोनियाच्या ताटीउजवळ्या ज्योतीओवाळीते भाऊराया रेवेड्या बहिणीची वेडीही मायाभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...!भाऊबीजेचा दिवस खुप खासमनात प्रेम आणि विश्वास आहे अपारमाझ्या लाडक्या भावालाभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.चंदनाचं उटणं, तूपाचा दिवाभावां औक्षण आणि बहिणीचं प्रेमभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...!दारी रांगोळी सजलीज्योतीने पणती सजलीआली आली दिवाळीभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.दिवाळीला येऊ दे सुख,शांती, समृद्धीयंदाच्या दिवाळीला आली बहिण माहेरीस्नेहाचा सुगंध दरवळलाआला भाऊबीजेचा सणभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...! भाऊबहिणीचं नातं आहे खुपच प्रेमळनात्याला न लागो कोणाचीही नजरदिवसेंदिवस वाढो नात्यातील मायाभाऊबीजच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.