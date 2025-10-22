लाइफस्टाइल

Bhaubeej 2025 Marathi Wishes: भाऊबीजनिमित्त लाडक्या भावा-बहिणीला पाठवा मराठीतून हटके शुभेच्छा, वाचा एकापेक्षा एक सुंदर संदेश

Bhau Beej 2025, Marathi wishes: दिवाळीच्या दोन दिवसानंतर भाऊबीज साजरी केली जाते. यंदा २३ ऑक्टोबरला भाऊबीज साजरी केली जाणार आहे. हा दिवस भावा-बहिणीच्या नात्यातील गोडवा वाढवणारा आहे. या दिवसाला खास बनवण्यासाठी मराठीतून हटके शुभेच्छा पाठवू शकता.
भाऊबीज हा दिवाळीतील एक खास सण आहे, जो भावा-बहिणींच्या नात्यातील गोडवा वाढवतो. यंदा २३ ऑक्टोबरला हा सण साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी बहिण भावाला ओवाळून दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते आणि मराठीतून खास शुभेच्छा पाठवून हा दिवस अधिक खास बनवू शकतो.

Bhau Beej 2025 celebrations: पाच दिवस साजरा केला जाणारा दिवाळी सणातील भाऊबीज हा एक महत्वाचा सण आहे. हा दिवस भावा-बहिणींसाठी खास असतो. तसेच नात्यातील गोडवा वाढवणारा हा सण आहे. हा दिवस कार्तिक महिन्यातील शुल्क पक्षातील द्वितीया तिथीला भाऊबीज साजरी केली जाते. यंदा २३ ऑक्टोबरला म्हणजेच उद्या हा सण साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी बहिण भावाला ओवाळून दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. तसेच या दिवसाला अधिक खास बनवण्यासाठी लाडक्या भावा-बहिणीला मराठीतून खास शुभेच्छा पाठवू शकतात.

