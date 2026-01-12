Bhogi 2026 Marathi Wishes: कॉपी-पेस्ट करा अन् ‘या’ खास मराठी शुभेच्छा पाठवून सण करा आनंदात साजरा

Happy Bhogi 2026 wishes in Marathi : भोगी हा सण मकर संक्रांतीच्या आधी साजरा केला जातो. यंदा १३ जानेवारीला भोगी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी प्रत्येकांच्या घरी भोगीची भाजी आणि तिळ लावलेली भाकरी बनवली जाते. या शुभ दिवशी मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांना मनापासून शुभेच्छा पाठवण्याची सुंदर परंपरा आहे. तुम्हाला हटके, अर्थपूर्ण आणि भावनिक मराठी शुभेच्छा पाठवायच्या असेल तर पुढील संदेश कॉपी पेस्ट करुन सणाचा आनंद द्विगुणित करू शकता..नवीन वर्षातील पहिला सण भोगी,आनंदात करुया साजरा,तुमच्या आयुष्यात कायम ,लाभो सुखसमृद्धी,आपणास व आपल्या परिवारास भोगीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! बाजरीची भाकरी आण भोगीच्या भाजीने,जिभेचे लाड पूरवून,आपणास व आपल्या परिवारास भोगीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.Bhogi 2026 Festival: संक्रांतीच्या आधी 'भोगी' का केली जाते साजरी? जाणून घ्या धार्मिक महत्व.भोगीच्या भाजीची चव,असते न्यारी,सर्व सणांमध्ये मनमोहक, असते भोगीचा तयारी,आपणास व आपल्या परिवारास भोगीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! हिरवागार हरभरागुलाबी थंडीलाल गाजरहिरव्या भाज्यातिळाची भाकरी अन्भोगीची भाजीआपणास व आपल्या परिवारास भोगीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.दुख असावे तिळाप्रमाणे,आनंद असावा गुळासारखा,संपूर्ण जीवन असाव तिळगुळासारखे,आपणास व आपल्या परिवारास भोगीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! भोगीच्या या पवित्र दिवशी,तुमच्या जीवनात आनंद आणि भरभराटी नांदो,आपणास व आपल्या परिवारास भोगीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.मेव्याचा आस्वाद आपणास भरभरुन लाभोआपले जीवन सदैव निरोगी राहोआपणास व आपल्या परिवारास भोगीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! नातं आपलं,गळूवार जपायचे,तिळगुळ हलव्याच्या गोडी,सोबत दृढ करायचे,आपणास व आपल्या परिवारास भोगीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.