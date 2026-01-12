लाइफस्टाइल

Bhogi 2026 Marathi Wishes: कॉपी-पेस्ट करा अन् ‘या’ खास मराठी शुभेच्छा पाठवून सण करा आनंदात साजरा

Bhogi 2026 Marathi wishes for friends and family: भोगीनिमित्त मित्र, कुटुंबीय आणि नातेवाईकांना हटके मराठी शुभेच्छा पाठवून सणाचा आनंद अधिक द्विगुणित करा.
Bhogi 2026 Marathi Wishes:

Bhogi 2026 Marathi Wishes:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Happy Bhogi 2026 wishes in Marathi : भोगी हा सण मकर संक्रांतीच्या आधी साजरा केला जातो. यंदा १३ जानेवारीला भोगी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी प्रत्येकांच्या घरी भोगीची भाजी आणि तिळ लावलेली भाकरी बनवली जाते. या शुभ दिवशी मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांना मनापासून शुभेच्छा पाठवण्याची सुंदर परंपरा आहे. तुम्हाला हटके, अर्थपूर्ण आणि भावनिक मराठी शुभेच्छा पाठवायच्या असेल तर पुढील संदेश कॉपी पेस्ट करुन सणाचा आनंद द्विगुणित करू शकता.

Loading content, please wait...
festival
marathi
culture
Festivals
Festival Celebration
festival season
Bhogi Festival

Related Stories

No stories found.