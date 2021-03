कडू निंबाचे तेल तुमच्या जीवनात आणेल गोडवा

अहमदनगर ः कडुलिंबाचे तेल हे कडूलिंबाच्या झाडापासून बनवले जाते. जरी याचा कडक वास आहे परंतु तो फॅटी अॅसिडस् आणि इतर पोषक द्रव्यांसह समृद्ध आहे. म्हणून, कडुनिंबाचे तेल जगभरात बर्‍याच रोगांच्या उपचारांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. इतकेच नाही तर फेस ब्रीम, बॉडी लोशन, हेअर प्रॉडक्ट्स आणि सौंदर्यप्रसाधनांसारख्या ब्युटी उत्पादनांमध्येही याचा वापर केला जातो. महिलांना हे देखील ठाऊक आहे की केस आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी कडुनिंबाचे तेल चांगले आहे, परंतु त्वचा आणि केसांच्या समस्या दूर करण्यासाठी कित्येक महिलांना तेलाचा योग्य मार्ग माहित नाही. कडुलिंबाच्या तेलात त्वचा आणि केसांसाठी अत्यंत फायदेशीर असे अनेक घटक असतात. त्यातील काही घटक फॅटी अॅसिडस् (ईएफए), व्हिटॅमिन-ई ट्रायग्लिसेराइड्स, अँटी-ऑक्सिडंट्स, कॅल्शियम इ. आहेत. या सर्व गोष्टी त्वचा आणि केसांच्या काळजीसाठी वापरल्या जातात. याव्यतिरिक्त, कडुलिंबामध्ये अँटी-सेप्टिक, अँटी-व्हायरल, अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-फंगल गुणधर्म आहेत. ज्यामुळे ते आपल्या त्वचा आणि केसांसाठी एक उत्कृष्ट तेल बनते. हे आपल्या सौंदर्यात विविध प्रकारे वापरले जाऊ शकते. कडूलिंबाच्या तेलाचा वापर सोरायसिस, इसब आणि त्वचेच्या इतर समस्यांच्या लक्षणांवर उपचार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. कदाचित आपणास ठाऊक नसेल की कडुनिंबाचे तेल मुरुडांपासून मुक्त होण्यास देखील मदत करते. होय आपण हे ऐकले आहे बर्‍याच संशोधनात असे दिसून आले आहे की हे कोलेजन उत्पादन उत्तेजित करण्यास आणि लवचिकता सुधारण्यास मदत करते ज्यामुळे आपली त्वचा वयापेक्षा तरुण दिसू शकते. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन ई मुक्त रॅडिकल्स मुक्त रॅडिकल्समुळे त्वचेचे नुकसान टाळण्यास मदत करतात. वापरण्याची पद्धत

वयाविरुद्ध लढण्याचे फायदे मिळवण्यासाठी कडुनिंबाच्या तेलाचा वापर करा. आपल्या त्वचेत काही थेंबांचा मालिश करा किंवा नारळाच्या तेलात मिसळा. परंतु हे करण्यापूर्वी एकदा पॅच टेस्ट करा.

कोरड्या त्वचेपासून मुक्त व्हा

कडुनिंबाचे तेल आवश्यक फॅटी अॅसिडस् आणि व्हिटॅमिन ई सारख्या त्वचेला फायदेशीर घटकांनी समृद्ध आहे. कोरडेपणाविरुद्ध लढण्याचा हा एक नैसर्गिक नैसर्गिक मार्ग आहे जो त्वचेला मॉइश्चराइज आणि हायड्रेट करतो. हे त्वचेत खोलवर प्रवेश करते आणि कोरडेपणामुळे उद्भवणाऱ्या दरड्यांना दुरुस्त करते आणि आत ओलावा लॉक करते. कोरडेपणापासून मुक्त होण्यासाठी आणि निरोगी आणि चमकणारी त्वचा मिळण्यासाठी कडुनिंबाच्या तेलाने मालिश करा. यासाठी, आंघोळ करण्यापूर्वी, थोडेसे तेल घेऊन चेहरा आणि शरीरावर काही मिनिटे कडुलिंबाच्या तेलाने मालिश करा.

आपल्याला काही दिवसांत फरक जाणवेल. वापरण्याची पद्धत

मुरुमांचा मुकाबला करण्यासाठी आपल्या रात्रीच्या स्किनकेअर नित्यक्रमात याचा समावेश करा.

डाग हलका करण्यासाठी, झोपेपूर्वी आपल्या चेहऱ्यावर तेलातील काही थेंब घाला.

मुरुमांवर थेट कडुलिंबाचे तेल लावल्याने त्याची रात्रभर जादू होते.

इसबचा उपचार करा

तेलामुळे सूज, कोरडी किंवा खाज सुटणारी त्वचा शांत होण्यास मदत होते, ज्यामुळे इसबचा उपचार होतो. या तेलाचे अँटी-बॅक्टेरिया आणि जंतुनाशक गुणधर्म त्वचेला शांत करण्यास मदत करतात. नैसर्गिकरित्या कोंड्यावर उपचार करण्यास मदत करण्याचा एक उत्कृष्ट मार्ग म्हणजे एंटी-फंगल गुणधर्म असलेले कडुनिंब तेल. कोरड्या आणि खाज सुटणाऱ्या टाळूपासून मोठ्या प्रमाणात आराम मिळतो. वापरण्याची पद्धत

आल्यामध्ये कडुनिंबाचे तेल मिसळा.

त्यासह आपल्या टाळूची मालिश करा.

10 मिनिटांसाठी असे सोडा.

सौम्य शैम्पू वापरुन केस धुवा.

डोक्यातील कोंडाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी तुम्ही आपल्या शैम्पूमध्ये कडुलिंबाचे तेल घालू शकता. (डिस्क्लेमर ः हीसामान्य स्वरूपाची माहिती आहे. कोणतीही कृती करताना तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. दुष्परिणामांसाठी सकाळ मीडिया जबाबदार नाही.)

