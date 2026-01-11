Black Saree Look: काळ्या साडीतला बॉलिवूड टच देईल तुम्हाला एलिगंट अन् रॉयल लूक, कौतुक नक्की मिळेल!

bollywood inspired black saree looks In Makar Sankranti: मकर संक्रातीला काळी साडी नेसणे ही फक्त परंपरा नाही तर ते एक एलिगन्स, आत्मविश्वास आणि रॉयल अंदाजाचं प्रतीक मानले जाते. बॉलिवूड अभिनेत्रींच्या काळ्या साडीतील लूकने नेहमीच फॅशनप्रेमींना भुरळ घातली आहे. साधी साडी असो वा डिझायनर, योग्य स्टाइलिंग केल्यास काळी साडी तुमचा संपूर्ण लूक बदलू शकते. लाइट मेकअप, स्टेटमेंट दागिने आणि परफेक्ट ब्लाऊज डिझाइन यामुळे काळ्या साडीला बॉलिवूड टच मिळतो. सण-समारंभ, पार्टी किंवा खास कार्यक्रमात काळी साडी परिधान केल्यास तुम्ही नक्कीच सगळ्यांचं लक्ष वेधून घ्याल. आजकाल पारंपरिक आणि मॉडर्न फॅशनचा सुंदर संगम काळ्या साडीत पाहायला मिळतो. त्यामुळेच काळ्या साडीतला हा एलिगंट अन् रॉयल लूक तुम्हाला वेगळं आणि खास बनवतो. यंदा संक्रातीत तुम्हाला बॉलिवूड टच हवा असेल तर पुढील अभिनेत्रींकडून आयडिया घेऊ शकता. .मकर संक्रातीदरम्यान कडाक्याची थंडी असते. यामुळे लांब बाह्याचे ब्लाउज घालू शकता. ऑफिससाठी हा लूक परफेक्ट आहे. .प्लेन काळ्या साडीवर मोत्याचे दागिने अधिक खुलून दिसतात. यंदा संक्रातीत हा लूक केल्यास सर्वजण खुप कौतुक करतील. .तुम्हाला यंदा काठपदर साडीवर टिपिकल लूक हवा असेल तर अंबाडा, गजरा, मोठी टिकली असा पारंपारिक लूक करु शकता. .अनेकांना काठपदर साडी नेसायची आवड असते. पण यासोबत तुम्ही थोडं ट्रेंडी, फॅशनेबल दिसाव असे वाटत असेल तर प्रितीसारखा लूक नक्की करु शकता. .तसेच तुम्ही काळ्या साडीवर जॅकेट देखील परिधान करु शकता. यामुळे तुम्हीला स्टनिंग लूक तर मिळेलच, शिवाय सगळ्यात हटके देखील दिसाल,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.